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全球剩美國、加拿大「還在飛737 MAX」　川普與波音交情曝光！

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▲▼美國航空一架波音737 MAX 8客機準備降落在紐約拉瓜地亞機場。（圖／路透）

▲美國航空一架波音737 MAX 8客機準備降落在紐約拉瓜地亞機場。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

波音737 MAX 8半年內發生2起類似空難事件，全球多國相繼宣布停飛該型號客機，但美國聯邦航空管理局（FAA）仍為737 MAX 8的安全性「掛保證」。英國媒體披露，波音公司與美國總統川普淵源頗深，波音執行長米倫伯格（Dennis Muilenburg ）還在事發後親自與川普通電話。

根據路透社報導，歐盟民航主管機關12日宣布全境停飛波音737 Max客機後，全球民航旅客人次前10大國家中，僅剩下日本與美國尚未停飛此型客機。2名知情人士透露，波音執行長米倫伯格當天早晨致電川普，向他保證此型飛機安全無虞，沒有停飛的必要。美國民航官員隨後重申，波音737 Max客機將持續飛航。

包括兩黨5名參議員在內，部分官員質疑FAA為何不停飛737 MAX。參議院航太小組委員會主席克魯茲（Ted Cruz）表示，他已經打算召開聽證會調查。

事實上，川普在成為總統之前就與米倫伯格有過交情。川普本人是一名航空愛好者，甚至還曾在1898年至1992年間擁有過自己的航空公司「川普航空」（Trump Shuttle）。川普入主白宮前也擁有一架私人飛機，但自從他宣布就職以來，似乎更偏愛總統專機「空軍一號」。

▼川普準備登上空軍一號。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國總統川普準備搭乘空軍一號前往北卡羅來納州視察颶風災區。（圖／達志影像／美聯社）

在川普擔任總統期間，他與航空業之間的關係持續加深，並與包括米倫伯格在內的國防承包商高層建立起進一步關係。川普也曾與米倫伯格進行過多次會談，其中一次，他嫌新空軍一號的造價太過昂貴，以個人名義向米倫伯格「殺價」，要求波音公司降低價碼。

雖然兩人關係並不是一向融洽，但波音與川普的淵源頗深。米倫伯格上個月接受電台訪問時曾說，「他（川普）關心企業，他建立公開的公開管道，我們有時意見會分歧，可能不會對每項議題都看法一致。」

每當川普作出重大宣布時，往往可看見波音公司的身影，例如2018年3月他就利用訪問波音聖路易工廠的機會，大談稅改法案的各種好處。川普的前國防部長離職後，代理職位的副部長夏納翰（Patrick Shanahan）也曾在波音公司任職31年，還曾擔任過波音787夢幻客機（787 Dreamliner）的部門總經理。

波音公司在2014至2018年間共拿下總金額1040億美元的非機密國防合約，是美國第2大國防承包商。川普也施壓盟友，要求他們向波音採購；美國官員與國防產業人士透露，川普2018年就曾向科威特施壓延宕多時的F/A-18超級大黃蜂戰機訂單。

除此之外，波音也是對中國最大的美國出口商之一，米倫柏格曾在華盛頓航空高峰會上表示，中國購買美製飛機是目前協商中的貿易協議一部份。目前，飛機出口尚未售中國報復性關稅的影響。

衣索比亞航空一架波音737 MAX班機10日墜毀，造成157人死亡慘劇，而不到半年之前，印尼獅子航空也發生一起737 MAX事故，造成189人罹難。雖然目前還沒有證據顯示兩起空難事件有關連性，但世界各國都陸續宣布737 MAX停飛。根據《紐約時報》統計，目前全球幾乎僅剩下美國及加拿大上空還有波音737 MAX執行飛行任務。

▼衣索比亞空難後，飛機殘骸散落地面。（圖／路透社）

▲▼衣索比亞空難。（圖／路透社）

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關鍵字：波音737 MAX,飛安,川普,北美要聞

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