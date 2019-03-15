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保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

影／醫療險糾紛奪冠　實支實付的正副本理賠有眉角

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記者李蕙璇／台北報導

去年一整年保險公司支付的理賠金中，以健康醫療險這類保單的金額最多，而關於理賠金的認定多寡也是保戶和保險公司最常見的一種糾紛，其中關於實支實付醫療險的理賠，就因為認知保單條款定義的差異，引發許多爭議。

目前醫療險可供使用正本、副本收據申請理賠的保單有數家，但有的保險公司只限使用正本收據，才可以做為理賠依據。而且所謂的副本收據「不是影印本」，還是要跟醫療院所申請蓋有院方印章戳印、視同正本的收據。民眾投保前務必要了解以上眉角，避免有錯誤的認知。

▼金融消費評議中心舉辦消費者講座，左起政大教授彭金隆、台北市主任消保官何修蘭、評議中心董事長李滿治、主持人廖慶學、平民保險王劉鳳和。（圖／記者李蕙璇攝）

▲▼金融消費評議中心舉辦消費者講座，左起政大教授彭金隆、台北市主任消保官何修蘭、評議中心董事長李滿治、主持人廖慶學、平民保險王劉鳳和。（圖／記者李蕙璇攝）

資深保險業務員劉鳳和表示，台灣的保險沒有一個是完全實支實付，不是說你花多少錢，保險公司就一定會賠你多少錢。實支實付的一個完整說法就是，每一項病房、雜費、手術的理賠金額，都有一定的限度。

實支實付理賠額度─有限額

「實支實付」可依據病患實際的醫療支出，在保單條款列示的項目與給付限額內，給付病患實際支出的金額，填補病患損失，達到保險保障的目的。

因為實支實付險是有額度的限制，理賠額度之內保戶開銷的有單據醫療費用，不是說這次動手術花了30萬，保險公司就一定要理賠我全部的30萬，民眾要了解實支實付醫療險並不是百分之百的實支實付。

理賠單據─正本、副本有差異

民眾漸漸發現單買一張的實支實付醫療險可理賠的額度有限，便願意跟第二家可供副本理賠的保險公司購買實支實付醫療險。購買第二家前，只要有主動告知實際購買的實支實付醫療險的張數及公司名稱，符合保險公司承保的規定，便較易獲其同意核保，民眾也就可以更多預算，規劃需要的保障範圍。

公勝保經怡福事業部行銷總監陳慧玲則說，目前市場上實支實付醫療險的額度上限門檻，沒有硬性規定，多半會有潛規是在住院第1~30天的上限是保到6,000~8,000元，像新光、富邦、國泰等人壽公司是沒有接受副本理賠，中國跟遠雄等可以接受副本理賠，並願當民眾購買實支實付醫療險的第二家保險公司，但不會同意當第三家。

劉鳳和小檔案

出版《平民保險王》等多本著作的資深保險業務員，曾受邀在ETtoday、金融消費評議中心開辦評議學堂免費講座演講。

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關鍵字：健康醫療險,糾紛,冠軍,實支實付,正本,副本,理賠,眉角,平民保險王,劉鳳和

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