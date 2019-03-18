　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

儲蓄險買太多被盯上　資深主管：要避3雷小心愈存愈薄

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼鈔票,鈔票雨。（圖／達志示意圖）

▲民眾買保單務必多了解相關理賠、解約等條款定義。（圖／達志示意圖）

（新增內容）

記者李蕙璇／台北報導

保險局認為保險業國外投資比重之高，主因是國人偏愛買有儲蓄性質的保單，因此這一類被大家稱為儲蓄險商品，去年新契約保費收入比率達到54.3%，比保障型、高齡化兩類保險加起來的占比45.7%還高，因此研議祭出優惠措施以鼓勵業者多推保障型保單，而消息傳出引起業務員討論，擔心這類保單會停賣或是其佣金再被砍。

目前這類讓民眾認為有儲蓄性質的保單，為保險局所稱有「保單帳戶可累積價值」的特色，因為多採躉繳或短年期型，讓各家壽險公司保費收入大量成長。而當業務員遊說買保險可以當做存款，利率還比在銀行定存高時，務必要先了解「綁約期」、「解約金」及「壽險身故金」等相關的理賠條件與定義。

其實金管會保險局也知道根本沒有核准任何一張保單稱為儲蓄險，但是因為其商品設計結構是一種「保單帳戶累積價值」的概念，讓業務員與民眾解說時採取「儲蓄險」的話術，而仿照銀行、郵局的定存商品加以解釋，有助於民眾較能快速清楚認識保單。

不過，資深壽險主管也坦承，一旦民眾未搞清楚「綁約期」（或稱為閉鎖期）、「解約金」甚至到「壽險身故金」等各種保險理賠條款的定義，通常保戶多會以為買了這張保單所繳的全部保費，隨時都可以領回來，其實是大錯特錯，也讓民眾抱怨說怎麼儲蓄險是愈存愈薄，其實就像保險局提醒過民眾「保險不是定存」，而把這類儲蓄險保單當成投資理財工具的話，更是要注意以下相關約定。

1、壽險身故金－未滿期不一定理賠全額

就有位保戶買了美元6年期的外幣增額型壽險，繳了4年後因病過世，結果家屬向保險公司申訴說為什麼這張儲蓄險保單可領取的身故理賠金，沒有壽險保障10萬美元的全部金額之外，也比所繳的保費還低。而經保險公司解釋，才知業務員當時行銷保單時，根本未和解釋「身故保險金」的金額是要在滿期6年之後才可以理賠全部。

2、綁約期（閉鎖期）－未滿期間訂有相關罰則

在郵局、銀行定存雖與金融單位約定一定期間，便可享有特定的利率。但如果民眾臨時財務需急要用錢，還是可以領回存款，但會損失利息。但這類所謂的儲蓄險，可就不一定有在滿期前有保證可領回全部保險費的約定。

3、解約金－未滿期前提前解約會扣違約金

譬如說現在到電信公司買新手機續約，多得綁2年合約，就可享些優惠購機費，但提前解約則是會先約定須扣一筆違約金，彌補手機購機費的差額。同樣的，保戶滿期前想拿回保費，依保單條款約定就是會被扣解約金，當作支付保險公司一些行政等經營成本費用，提醒民眾務必要多加了解相關罰則。

延伸閱讀

►國人很愛買儲蓄險　解約金高糾紛多訴訟也常吃敗仗

►紅包理財—儲蓄險賺得高利息也要避損失解約金

ET快訊
集資7天破千萬！「究是葉黃素」下架了　美的好朋友道歉
快訊／荷蘭電車槍擊已3死9傷　37歲土耳其槍手正面照曝光
艾莉絲離婚2年不敢公開！「無力蹲路邊大哭」求助心理醫生

關鍵字：儲蓄險,投資,閉鎖期,解約金,愈存愈薄,綁約期,保險局,金管會

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

失能險今年起從嚴核保　民眾投保意願意外大幅提高

八年級大學生票選最嚮往的金融金控　這二家拔頭籌

在工地摔破頭成植物人　少做一件事竟讓意外險理賠金被打5折

強制險保戶一年幫墊4億補償金　僅拿回7千萬是因法官這樣判

一張保單狂賣5,345億　踩了這地雷吃掉報酬率沒賺還倒賠　

產險業去年客訴1,235件達高點　這6家申訴率竟可掛0.00000000

壽險業去年客訴高峰3,074件　申訴率居冠的竟是這一家　

小心業務員亂賣　長照失能險「不一定」可以馬上理賠失智症

國人很愛買儲蓄險　解約金高糾紛多訴訟也常吃敗仗

台灣人財產保險滲透度竟低於1%　買屋擁車投資卻少風險管理

貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回頭：看我幹嘛？

被陸生問若當「台灣區」領導人柯P反擊：應該說我當中國領導人

郭台銘一趟高鐵加碼900萬公斤 「1年買1000萬公斤蔬果」高雄為主

雙北最大水道！泰國蝦吃到飽　林口流水蝦超炫LED七彩燈

王嘉爾淘汰《超女》劉力揚　「最能唱的表現不穩也沒辦法」

獨家直擊！法比歐索吻翹臀妹　東區街頭擁吻纏綿１分半

機車考照先上「3天駕訓班」 交部4/16起試辦補助1000元！

小宇「知名度最高的唱作人」　一唱完蕭敬騰攤手：手環拿來

張紫妍案太可怕「藝人全噤聲」　 具惠善第1個響應了！

狗媽「墨水不夠」只塗滿一顆頭　網被萌翻：要叫小黑還小白？

產險網路投保前3大　月月抽週週送比空氣清淨機鑄鐵鍋萬元禮券

儲蓄險買太多被盯上　資深主管：要避3雷小心愈存愈薄

理賠最多爭議／手術險不是有開刀就一定給　還得過這二關　

每月給超過1萬孝親費　人生設計所：身旁同事沒人做得到　

班機延誤理賠「限時加碼」不調價　新光產開第一砲搶進網投排名

南山首波「免體檢簡易投保」絕招　迎戰國泰「定期型轉終身險」

國人太愛買儲蓄保單　致壽險業海外投資過高爆鉅額匯損

街口支付胡亦嘉槓金管會　樂天集團、張鈞甯也被波及中箭

3家保單網路賣最好　富邦新安東京明台產險使出渾身解數拼戰

新防癌險統一理賠定義上路　產壽險保單理賠金比一比

畢業照可攜伴！貓奴立馬恭請主子同框　網笑翻：看就知道被逼的

瑞幸咖啡一年狂賣九千萬杯　威脅星巴克龍頭地位

《驚奇隊長》裘德洛以前超帥！回顧《天才雷普利》起的20年電影史

鄭爽拍大合照聽到「前面的蹲下」　乖乖彎腰…下一秒笑炸！

產險網路投保前3大　月月抽週週送比空氣清淨機鑄鐵鍋萬元禮券

快訊／桃機「公主抱」扔妻！　法官深夜裁定「收押禁見」

網爆他「跟王菲分手」愛上楊冪！　謝霆鋒被追問…罕見開口全回答

「百憂解」4月退出台灣衝擊1.5萬人　14家學名藥可替代

柯P表態稱「Uber是對的」　計程車聯盟火大嗆：掩護非法小三嗆正宮

賴清德「血滴子」突襲蔡英文　當初「英賴配」共識都是屁？

台中傳女司機遭襲胸！哭喊不要　59秒地獄影片網怒：人渣快肉搜

保險熱門新聞

理賠最多爭議／手術險　不是有開..

儲蓄險小心愈存愈薄　勿觸3地雷

南山首波「免體檢簡易投保」迎戰..

每月給1萬孝親費很難？保險推父..

新防癌險上路　產壽險保單理賠比..

產險網路投保前3大　月月抽週週..

國人太愛買儲蓄保單　致壽險業海..

胡亦嘉槓金管會　樂天集團、張鈞..

失能險搶購潮發威　遠雄、元大與..

產險網路賣最好　富邦新安東京明..

保險業IPO標準上路　南山人壽..

壽險業2018年申訴排行榜出爐

一張表搞懂失能險與長照險！　挑..

年領200萬住院險理賠　保戶天..

更多熱門

相關新聞

國人太愛買儲蓄保單　致壽險業海外投資過高爆鉅額匯損

壽險業去年整年匯損金額高達2323億元，創下史上新高，不只震驚金融業界，也引起立法院關注。金管會主委顧立雄本週三(20日)將赴立法院針對「如何強化保險業國外投資匯兌風險控管」進行專題報告，根據金管會今天(18)送交立法院的報告，金管會提出5大解方。

胡亦嘉槓金管會　樂天集團、張鈞甯也中箭

保險業IPO標準上路　南山人壽興櫃將是審查首案

北部人最愛「以房養老」　2大原因占半數　

資金行情熱　台指期開高伺機挑戰10500點

讀者迴響

發燒話題

雞排妹 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 波音737 勝利退演藝圈 王令麟 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 黑嘉嘉 奧斯卡 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 王令麟 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 王令麟 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 王令麟 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 王令麟 孫安佐 袁惟仁昏迷 木村拓哉 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 韓國瑜 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

男友劈腿！熱褲女當街暴氣「秀巨乳」

東石84歲駝背嬤後仰摔倒！竟神奇痊癒

平交道擋車大逆轉　2車主還原真相

屏東嬤撿紙箱！他一轉頭200萬紅賓士嚇歪

2020換發新身分證　將會取消國旗

艾莉絲離婚2年不敢公開！痛苦看心理醫生

小薰認愛原因曝光！鄭人碩手寫卡片打動

TWICE志效被爆機場淚崩　粉絲心疼：妳要堅強

即／高雄飯店傳房客墜樓　警上前一看愣住

悔房地過戶獨子　老翁提撤銷贈與

集資7天破千萬　究是葉黃素下架

月經3階段「懂吃狂瘦」經血流超順！

全國狂報「張紫妍陪睡」　影后爆是黑手！她竟冷靜回記者

小孩照書養　1歲半童不會走路

83歲阿公遭重機撞死　孫女嚇傻愣原地

更多

最夯影音

更多

貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回頭：看我幹嘛？

被陸生問若當「台灣區」領導人柯P反擊：應該說我當中國領導人

郭台銘一趟高鐵加碼900萬公斤 「1年買1000萬公斤蔬果」高雄為主

雙北最大水道！泰國蝦吃到飽　林口流水蝦超炫LED七彩燈

王嘉爾淘汰《超女》劉力揚　「最能唱的表現不穩也沒辦法」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面