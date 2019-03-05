產險業去年客訴1,235件達高點　這6家申訴率竟可掛0.00000000

▲金融消費評議中心統計2018年產險業各家產物保險公司申訴案件量與申訴率。（圖／記者李蕙璇翻攝官網）

記者李蕙璇／台北報導

產險業去年遭保戶申訴共1,235件，其中最多的為富邦產險265件，而對照各公司簽單契約總數換算的申訴率，奪冠的為台壽保產物。另有6家產險是零申訴率，但多非以個人財產保險商品為主要市場對象。

依財團法人金融消費評議中心統計2018年1月1日至12月31日止，其各家產物保險公司接到保戶申訴案件量來看，市占率頗高的富邦產險也以遭申訴265件奪冠，第2名為國泰世紀產險145件，第3~5名則依序為新光產物133件、泰安產險104件及新安東京海上產險92件。

而第6~12名依序為旺旺友聯產險77件、華南產險72件、台灣產物64件、和泰產險52件、台壽保產物49件、明台產險48件與第一產物44件。

再依以上的各家申訴件數，對照其公司簽單契約總件（人）數所換算出來的申訴率來看，反而是由台壽保產物的申訴率0.48最高，其申訴件為49件，而第2名為泰安產險104件，第3~5名依序為和泰產險52件、華南產險72件與新安東京海上產險92件。

而第6~9名為台灣產物64件、旺旺友聯產險77件、安達產物26件與兆豐保險39件，其他產險公司的申訴率則是低於平均值0.18。

此外，有6家產險公司的申訴率為0.00000000，分別為華山產物、新加坡商美國國際產物、法商柯法斯產物台灣分公司、法商法國巴黎產物台灣分公司、比利時商裕利安宜產物台灣分公司與有限責任台灣區漁船產物保險合作社，其中華山產物的申訴件其實有1件，但對照其去年度0簽單契約總數所換算申訴率，還是0.00000000。

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