3家保單網路賣最好　富邦新安東京明台產險使出渾身解數拼戰

▲目前8家產險的旅遊不便險中，運用區塊鏈或是自行研發技術，可快速理賠班機延誤無須證明。（圖／記者李蕙璇繪製）

記者李蕙璇／台北報導

15家產險公司網路投保最熱賣的3種保單，為汽車險、機車險與旅平險，其中又以富邦產、新安東京海上與明台產險的保費收入7,521萬元，就占了整體1.1億元的68%，主因是網頁界面較易懂使用、頻頻推出行銷活動及大打宣傳戰。

根據金管會保險局公布今年1月的網路投保業績，產險界整體銷售1.1億元中，最熱賣3項保單中居冠的是汽車險、保費收入5,872萬元，占比52%，其次為機車險、保費收入2,625萬元，以及旅平險、保費收入2,449萬元。

業績排名前3家，仍以產險界龍頭富邦產險奪冠，保費收入達4,034萬元，其次為新安東京海上產險的2,325萬元，以及明台產1,162萬元。

以新安東京海上與明台產險來說，前者的日資股份約占一半，而後者為純日系公司，皆與富邦產險相同都有針對數位科技、網路投保等領域，延攬人才及成立創新科技等部門，專攻研究滑世代、精打細算族群，投其所好設計出符合需求的保單組合商品，並且也頻頻透過抽獎等行銷活動，創造話題，也讓民眾購買相關保險前，較易優先比較這幾家。

明台產險的旅遊不便險，還打出班機延誤3小時即可以啟動理賠機制，除了居於新光產物的班機延誤2小時之外，領先其他4~6小時。

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