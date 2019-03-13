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想炒掉伊凡卡和女婿？《紐時》記者新書曝川普曾說：他們不會玩遊戲

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▲▼ 美國第一千金伊凡卡（Ivanka Trump）和丈夫庫許納（Jared Kushner）。（圖／翻攝自臉書／Ivanka Trump）

▲ 伊凡卡和丈夫庫許納同是現任白宮高級顧問。（圖／翻攝自臉書／Ivanka Trump，下同。）

國際中心／綜合報導

美國第一千金、現任白宮顧問伊凡卡（Ivanka Trump）一直以來都是川普的心頭肉，川普也曾說過，「如果我不是他父親，可能會和她約會」。然而，《紐約時報》19日即將推出的新書卻踢爆，其實川普和伊凡卡之間的分歧已經相當大，他甚至下令要踢掉寶貝女兒和女婿庫許納（Jared Kushner），因為他們「不會玩遊戲」。

根據《紐約時報》報導，這本由紐時記者沃德（Vicky Ward）採訪200人集結成的新書，名為《庫許納公司：貪婪、野心、腐敗－庫許納和伊凡卡的非凡故事》（Kushner,Inc.: Greed. Ambition. Corruption. The Extraordinary Story of Jared Kushner and Ivanka Trump），文內透露，在2017年時，川普曾指示前任白宮幕僚長凱利（John Kelly）「除掉我的孩子們」（Get rid of my kids），讓他們回紐約吧。

書中爆料，川普曾抱怨伊凡卡與庫許納「不知道怎麼玩遊戲」，由於當時凱利回答解雇他們很困難，因此2人在協議之下，決定利用施壓迫使他們自動遞出辭呈，川普會順勢接受這項決定。然而，在達成計畫之前，川普陸續傳出與凱利失和的傳聞，後者也在去年12月主動遞出辭呈。書中指出，自此之後，伊凡卡和庫許納掌握更多白宮內的權力。

▼ 2017年，川普訪問東京郊區的美國橫田空軍基地。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼川普2017年訪問東京郊區的美國橫田空軍基地。（圖／達志影像／美聯社）

新書內也踢爆，伊凡卡與庫許納常常在不適當的時機，要求搭乘空軍一號，但遭到前國務卿提勒森（Rex W. Tillerson）多次回絕。即便如此，仍無法阻止他們搭乘的慾望，這對夫妻通常會轉向邀請內閣成員一同搭機，又以財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）最常受邀。

事實上，這本耗時2年才出版的新書，主要是描述伊凡卡在白宮內得到權力的過程。不過，在得知新書的內容後，庫許納團隊發出聲明，沃德女士稱為「事實審查」（fact checking）階段的內容全是錯誤，看來她寫了一本「小說」，而非認真嘗試取得事實，糾正一切錯誤太花費時間，而且也相當沒有意義。

紐約時報2月28日才揭露，在2018年5月期間，川普曾命令凱利和時任白宮法律顧問麥甘（Donald McGahn），准許伊凡卡夫婦倆獲得最高層級的安全許可，讓當時政府高層皆為此煩惱，凱利也將此事寫入一份內部備忘錄。不過報導指出，川普1月接受訪問時表示，沒有插手庫許納的安全許可，伊凡卡也在2月接受採訪時表示，父親並未涉及此事。

▼ 川普的寶貝女兒伊凡卡，除了曾任是模特兒、電視實境秀明星、女企業家之外，現在還是一位超級辣媽，與庫許納一共生下3個孩子。

▲▼ Ivanka Trump,美國第一千金伊凡卡 。（圖／翻攝自臉書／Ivanka Trump）

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關鍵字：北美要聞,伊凡卡,Ivanka Trump,庫許納,Jared Kushner,紐約時報

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