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聽韓國瑜建議！孫大千要選大同士林區立委　點名挑戰何志偉

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▲▼國民黨台北市長初選由丁守中勝出，孫大千。（圖／攝影周宸亘攝）

▲國民黨前立委孫大千。（圖／攝影周宸亘攝）

政治中心／綜合報導

時常在臉書評論時事的前立委孫大千，13日透過廣播主持人黃光芹專訪宣布，要爭取2020台北市第二選區的立委提名。孫大千表示，原本是考慮贏回過去的桃園八德大溪選區，但在和高雄市長韓國瑜討論後，對方建議他挑戰台北市第二選區，不要留在舒適圈，希望大家能持續給予他指教和支持。

孫大千13日表示，自己現在最想做的一件事情，就是要爭取來參選台北市的大同士林選區立法委員，希望能夠代表國民黨來挑戰日前經過補選當選的民進黨籍立法委員何志偉。大同士林選區是非常非常艱困的選區，其實當他做出這個決定的時候，身旁的親朋好友沒人贊成，大家都說「你去當砲灰的！你就是準備陣亡在那個地方！」

孫大千說，但他前幾天跟韓國瑜討論到這件事，原本自己沒跟對方講要去哪裡，但是對方劈頭第一句話就說，「大千，如果你要選立委，你只有一個選擇，沒有第二條路，你就只能選大同士林！」

孫大千提到，韓國瑜當時告訴他，「你已經把國民黨主席吳敦義跟黨中央罵成這個德行，如果不去選大同士林，證明所有建言都不是為了自己，你也不會在舒適圈裡頭跟大家搶破頭，那你過去的建言怎麼會有正當性呢？這一戰，不為輸贏也為名譽！」

孫大千說，曾對自己過去的選區有承諾，但他後來自掏腰包做了一份民調，顯示自己與民進黨支持的現任立委對比，他領先對手16%；楊朝偉議員領先對手3.5%，另一位有意角逐立委的中常委侯佳齡暫時落後，而與自己同黨的中壢立委陳學聖，也領先對手14%，這讓他很放心，因為「沒有孫大千，我們國民黨也有人能在這塊土地上贏！」所以接下來「請各位朋友持續給我指教與支持囉！」

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關鍵字：孫大千,韓國瑜,何志偉,2020立委選舉

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