「推我一把走向解脫的人」輕生醫LINE對話曝　母：我要找出那個人

▲北市國泰醫院林姓住院醫師上月26日樓亡。（圖／東森新聞）

突發中心／台北報導

29歲北市國泰醫院放射腫瘤科林姓住院醫師，上月26日下午4時選擇從光華商場6樓輕生，當場頭顱破裂送醫不治，對此，死者父母12日出面曝光兒子最後遺言，「再見，所有我曾添過麻煩的人，抱歉了，推我一把走向解脫的人，謝謝你。」死者父母表示，訊息中的「那個人是誰，要找出來」，未料11日醫院打來只說去申請葬禮費三千元，讓家屬感到相當無奈；死者父母也質疑是醫院內派系問題，才導致兒子遭到排擠霸凌。

▲林姓醫師生前訊息。（圖／東森新聞）。

陳姓醫生在醫院群組留下「再見」、「推我一把走向解脫的人謝謝你」等語，便從光華商場6樓跳樓自殺；死者父母指出，兒子畢業於高雄醫學院，個性陽光體貼，熱愛運動，原先在仁愛醫院實習，自從2018年8月調到國泰醫院工作時，兒子開始鬱鬱寡歡，性情大變，才1個月時間就說想辭職。

死者母親表示，事發前一晚，兒子下班回家心情很差，還說「沒辦法忘掉那件事」，當下母親詢問是什麼事時，兒子卻不願多談，隔天要去上班時兒子心裡就非常害怕，而母親也將兒子生前的訊息曝光，內容寫到「所有我曾添過麻煩的人，抱歉了，推我一把走向解脫的人，謝謝你。」母親悲慟表示，「我真的要找出那個人到底是誰」，更指責國泰醫院面對此事的草率態度，打電話來只說去申請葬禮費三千元，母親嘆一口氣說，「真的一個年輕的生命，才值三千塊，唉。」

▲跳樓林姓醫生的母親。（圖／東森新聞）

死者父親則指說，醫院的隔閡、派系關係，讓兒子請教不到別人，都只能自己看書，母親補充說到，兒子跟她說很奇怪，在醫院裡動不動就被某個醫生罵，被罵得莫名其妙，家屬質疑醫院內派系問題，才讓兒子裡外不是人，長期遭排擠霸凌的壓力，最後負荷不了走上絕路；對此，醫院否認有霸凌情形，且強調主管都有長期關懷，表示後續將持續關懷家屬。

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