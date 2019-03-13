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王金平初選祕笈曝光！搶攻3大族群　直球對決朱立倫

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圖、文／鏡週刊

國民黨總統提名初選群雄並起，已宣布參選的前立法院長王金平擁有地方組織及派系龍頭支持，對民調落後不以為意，王陣營研判，只要搶下青年、勞工及深藍3大族群支持，就能與民調領先的朱立倫直球對決。

王金平宣布參選隔天，出席全國公教軍警消聯合總會理監事會，拋出「二次年改」議題，抨擊蔡政府年改讓軍公教警消受盡委屈，表示當選後一定會推動二次年改，恢復軍公教警消尊嚴與公道，以達實際公平、合理及可行3原則，拉攏深藍人士支持的意味濃厚。

▲▼前立法院長王金平7日在國旗旗海簇擁下宣布參選，仿效高雄市長韓國瑜選舉場景，爭取深藍支持。（圖／鏡週刊提供）

▲前立法院長王金平7日在國旗旗海簇擁下宣布參選，仿效高雄市長韓國瑜選舉場景，爭取深藍支持。（圖／鏡週刊提供，下同）

「王要初選勝出，關鍵就在5月前能否拉近與朱的民調差距至1成以內。」藍營人士指出，王初選實力被低估，主要是因媒體民調普遍看衰，但王除了既有地方組織，與各地方派系或「黨員大戶」也有深厚淵源，在黨員票有優勢。

相較於韓國瑜及台北市長柯文哲廣受年輕人歡迎，國民黨天王在年輕族群的支持度方面都面臨嚴重挑戰。王金平參選大會上邀請法國電音網紅狄文斯、知名鋼琴家黃凱盈表演，舞台二側的網路聲量關鍵字看板，正是為凸顯他欲貼近在地、年輕化的企圖。

▲▼前立法院長王金平7日在國旗旗海簇擁下宣布參選，仿效高雄市長韓國瑜選舉場景，爭取深藍支持。（圖／鏡週刊提供）

▲前新北市長朱立倫日前獲得前總統馬英九表態支持，朱更延攬多位馬團隊幕僚，馬朱結盟態勢明朗。

近王人士透露，王金平從政40年，雖有一定知名度，但要想辦法在這2個月快速拉抬聲勢，尤其是如何讓年輕人喜歡他，是目前最迫切的課題。王陣營除將陸續提出與年輕人相關的政策，如就業、創業等具體作法；在網路聲量部分，團隊也請教相關專家，並找來電視台出身的網路小編，希望讓台灣公道伯粉絲專頁有更多元有趣的內容。

九合一大選民進黨慘敗，《勞基法》修法被外界視為擊潰民進黨選情的關鍵之一，過去多支持民進黨的勞工也怨聲載道。王在參選大會找來百工百業代表陪同進場，致詞時更重砲批評民進黨勞工政策缺失，一例一休缺乏彈性，讓勞資雙方都面臨現實的困難，同時關注勞保年金改革，爭取勞工支持不言可喻。

▲▼前立法院長王金平7日在國旗旗海簇擁下宣布參選，仿效高雄市長韓國瑜選舉場景，爭取深藍支持。（圖／鏡週刊提供）

▲國民黨主席吳敦義日前南下陪同台南市立委候選人謝龍介拉票，力拚在深綠選區突圍，再添戰功。

此外，在能源議題方面，親王人士指出，日本福島核災剛結束時大家擔心核能問題，但去年縣市長選舉主要議題則是空汙，代表民意改變，王將在「以核養綠」公投結果的基礎上，重新檢討能源政策，找出有共識的能源配比。

至於核四部分，王的態度與朱立倫明顯不同調，主要原因在於，以核養綠公投並不包括核四，且核四既已封存，要重啟有一堆程序要走，這對新北市民並不公平。該人士說，若王金平當選總統，他要求行政院長做的第一件事，就是舉行全國能源會議爭取共識，以訂國家能源政策目標。

王陣營評估，吳敦義持續跑基層，雖未退出提名競逐行列，但未來2個月，吳因黨務中立的問題，與王、朱以準參選人身分打仗不同，藍營本土派地方人士，尤其是前立委系統，目前都是一面倒挺王，一旦吳最後未登記參選，本土派加入挺王陣營的聲勢會更明顯。

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關鍵字：鏡週刊,王金平,朱立倫,吳敦義,2020總統大選

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