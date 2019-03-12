鄭世維不能投給自己？余天傻楞1秒「他也不少這一票吧！」

▲余天偕妻子李亞萍掃街票。（圖／翻攝余天臉書）



政治中心／綜合報導

新北市第三選區立委補選倒數4天。國民黨候選人鄭世維遭指沒有投票權，無法投給自己，民進黨候選人余天得知後先是傻愣1秒驚呼「什麼？怎麼會這樣子？」，之後又說「他也不少這一票吧」也鼓勵對手，「沒關係，大家加油啦」。

鄭世維日前批評李亞萍在選前之夜昏倒打悲情牌，余天12日偕同妻子李亞萍掃街拜票，駁斥鄭世維說法，她解釋，昏倒是因為氣喘，醫生還要她住院，但是，已經拜票很多天了，如果最後幾天不能跑會很遺憾。

李亞萍表示，最後的選前之夜一定會幫忙站台，也謝謝對手關心，自己的精神好得不得了，她讚余天相當體貼，只要天氣變冷，都會要她待在家裡好好休息，余天在一旁表示，「怕她氣喘發作，不然昏倒又要被講怎辦」。

余天向選民喊話，立委補選三重這一席如果保不住的話，2020民進黨也輸的話，大家都知道國民黨主席吳敦義要簽和平協議，這樣不就促成一國兩制，因此三重絕對不能輸，「拜託不要讓我輸掉」。

鄭世維遭指登記參選前才將戶籍遷入，因此只有參選權但無投票資格。對此，新北市選委會澄清這是錯誤說法，副總幹事黃堯章說，鄭世維在新北市居住滿4個月，三重補選選區公告發布前已遷入三重，因此鄭登記參選與投票資格都有，區公所已將投票通知單送達戶籍地址。