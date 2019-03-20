蔡英文出訪時間重疊　民進黨總統初選協調延後





▲賴清德宣布參選後拜會前總統李登輝。（圖／記者張榮恩攝）



政治中心／綜合報導



行政院前院長賴清德登記參加民進黨2020總統初選，蔡英文總統明天登記參加黨內初選後將出訪，與初選協調時間重疊。民進黨主席卓榮泰20日接受專訪表示，考慮將協調時程往後延，若導致社會責難，「我承擔。」

至於延後時間會多長？卓說，「適度時間，一定不會比出訪時間長。」卓也強調，如果協調小組認為時間須多一點，時程一定會延後。他不想讓外界認為只對其他候選人單方面協調，社會觀感恐不佳，希望可以讓候選人面對面協調。

民進黨將從3月23日開始進行協調，時程到4月2日，不過總統蔡英文21日至28日將出訪，總統蔡英文應該是21日將登記參選，並於當天下午啟程出訪，但總統不在國內這段期間，與黨內協調時程部份重疊。

主持人周玉蔻質疑，是否總統的人馬接受到錯誤訊息，才會把出訪行程排在協調時程？卓榮泰指出，原本蔡總統不是這個期間出訪，是配合出訪國的行程提前出訪，剛好卡住協調期。

卓說，不能因為黨內程序來改變總統出訪行程，安排整個程序時程不會去考慮到誰要去誰要來；卓補充，如果協調小組成員認為，等蔡總統回來那幾天，仍有辦法進行協調的話，那就不要變；等協調小組出來，這一兩天就可以處理。

周玉蔻傳訊息詢問賴清德，對於協調延後的看法，賴清德表示：「原則上，尊重黨主席」。卓榮泰看到訊息後感謝賴清德，賴清德擔任過國家重要領導人，知道國家重要的外交工作比任何事情重要，但這個事情還沒有確定。