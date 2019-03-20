「國際不只有兩岸」　蔡英文：向世界證明台灣 只有我做得到

▲蔡英文。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文21日將出訪南太平洋3友邦，她搶在20日先在臉書發文談外交成果。蔡英文強調，所謂的國際不只有兩岸關係，而是要用台灣的民主邁向全球，「我有信心，這件事只有我做得到」。

蔡英文20日透過臉書「吃滷肉飯配外交成果」，她分享，「我明天就要出發去太平洋友邦進行海洋民主之旅的訪問！利用這個機會，我想要跟大家報告，在國際上關於台灣的外交進展。」

蔡英文指出，第一點是台美共同成立「印太民主治理諮商機制」，美國在台協會（AIT）首次和台灣外交部共同舉行記者會宣布。第二則是美國國務卿蓬佩奥（Mike Pompeo）參加帛琉「密克羅尼西亞領袖峰會」，公開肯定台灣的民主貢獻。與會各國並發表聯合公報，公開支持台灣的平等參與機會。第三點，她說明，繼去年美國首屆促進宗教自由部長級會議後，台灣是第一個在區域舉行印太宗教自由會議的國家，各國與會代表共同關心宗教自由議題。

蔡英文強調，這些事件要向國際社會傳達的訊息很簡單，就是台灣和美國有堅實的合作關係，以及台灣正式成為「印太地區」中最重要的民主夥伴之一。她霸氣表示，「我們的『國際』不只是兩岸關係，我們的『國際』是用民主邁向全球。我們用清楚的戰略，向世界證明，台灣也能積極主動，在世界體系中扮演無可取代的角色。我有信心，這件事只有我做得到。我也有信心，台灣人民會繼續跟我一起，大步的走向世界。」