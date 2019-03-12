快訊／蔡英文6度出訪　走訪南太平洋吉里巴斯、帛琉、諾魯

▲蔡英文先前出訪南太平洋友邦機場談話。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文將在3月中下旬啟動出訪友邦行程，據了解，我先遣踩線團已經於上周6、7日出發，截至12日剛離開南太平洋友邦吉里巴斯。本次訪團預計走訪除了吉里巴斯，還將造訪帛琉、諾魯。

對此，總統府也將於上午10點召開記者會，公布總統出訪太平洋友邦的相關事宜。上一次蔡英文出訪太平洋友邦是在2017年的10月28日至11月4日，當時以「永續南島，攜手共好」為宗旨，走訪了馬紹爾群島、吐瓦魯和索羅門群島。