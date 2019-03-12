與孟晚舟共事25年　副總裁陳黎芳：美國低估華為團結意志

▲華為董事、高級副總裁陳黎芳。（圖／翻攝網易科技）

記者魏有德／綜合報導

大陸科技巨頭華為與美國政府之間的「網路安全」大戰，隨著首席財務長「孟晚舟」引渡聽證會延期而僵持不下。陸媒報導，華為副總裁陳黎芳此前接受加拿大廣播公司（CBC）採訪時表示，「美國可能有點低估華為的團結意志，也高估了自己影響力」。

《新浪科技》報導，華為「心聲社區」11日公佈高級副總裁陳黎芳接受CBC專訪全文。專訪中提到她對孟晚舟案及美國政府採取的一系列行動看法，也提及華為與加拿大5G的淵源。

▲華為首席財務長孟晚舟。（圖／路透社）

陳黎芳曾與孟晚舟共事長達25年，對於「孟晚舟案」，她認為，其個人權利遭到非法侵害，這件事是政治驅動的，「美國政府這樣的行為是對司法程序的濫用，我們仍然相信加拿大政府是自信的、公正的、獨立的，也相信加拿大司法系統一定能夠公開、透明、公平、公正地處理」。

對於目前有部分國家及廠商聲明不使用華為技術及設備，陳黎芳提到，主要是美國政府採取一系列行動導致華為正常的商業運作產生了很大的干擾。她表示，「美國可能有點低估了華為的團結意志，有點低估了其他國家的政府、企業和民眾自身的判斷力；美國並沒有拿出事實，只是拿一些觀點和猜測去影響輿論，我覺得它的影響力並沒有它想的那麼強大」。

▲陳黎芳邀請美國媒體到華為看看哪一個是真實的華為，誰的技術更領先。（圖／路透）

陳黎芳在專訪最後也提到，邀請美國媒體到華為來看一看，華為所有的高管都願意回答媒體的任何問題，也會開放研發實驗室、技術發佈會給大家看。她強調，「希望媒體人士、專業人士，觀眾、讀者或者聽眾，自己做一個對比，看看哪一個是真實的華為，誰的技術更領先」。

