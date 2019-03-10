大灣區是港年輕人需求　霍啟剛提「三大方向」鼓勵深化交流

▲霍啟剛。（圖／翻攝自央視）

記者劉亭／綜合報導

全國政協十三屆二次會議10日上午舉行記者會，全國政協委員、中國香港體育協會暨奧林匹克委員會副會長、霍英東集團副總裁霍啟剛提了「三大方向」，幫助粵港澳大灣區的發展。

霍啟剛表示，今年的兩會，香港、廣東的委員討論最多的就是兩會前剛公布規劃綱要的大灣區。他也說，韓正副總理接見香港代表團時透露，大灣區新聞公佈後，對全球的報導迴響進行大數據分析，98.7都是正面看待的，「我覺得這對大灣區來講是個非常好的開頭，也是對香港青年的一個非常大的機遇」。

霍啟剛也表示，去年10月份公布的報告顯示，56%的香港年輕人知道大灣區計畫，其中認同大灣區發展的達83%，不認同的只有12%，而且教育程度越高、收入水平越高的年輕人，認同感越來越高，這可以說明，其實提升教育在以後大灣區的建設裡面是可以起到非常高的作用的。

「我們可以從政策、措施著手，增加香港年輕人大灣區的機遇」，霍啟剛也表示，最近的八條措施已經公佈，「真的是出於民心，也真的是年輕人的需求」；韓正先前也透露，之後1年裡還有幾十條會陸續出台，全都是出於民心要求。

▲全國政協十三屆二次會議記者會。（圖／翻攝自央視）



大部分香港年輕人不想去的原因，主要是對大陸環境不熟悉，缺少人際關係，又必須遠離家人朋友。大灣區規劃一直到2035年，在這段時間內，霍啟剛提出了三個方向幫助大灣區發展。

一是把基礎建設好。建立青年人對國家、對大灣區的信心，霍啟剛也提及，政府工作報告裡面提到很多經濟、民生，尤其是青年人發展的教育、培訓等等創新策略，給了我們非常好的信心，以後穩步發展，給未來帶來希望。

二是來自製度的信心。大灣區是習近平主席親自謀劃、親自部署、親自推動的國家戰略，「我這裡再次強調，要跟他們說的是『一國兩制』實踐的創新。其實中央用了很長時間謀劃大灣區的建設，也是分了『兩步走』，先聽了香港、澳門年輕人的意見，凸顯了中央對香港、澳門年輕人在大灣區規劃裡面的地位」，要打破「過境、過關」這種心理的障礙和隔膜。

第三是真的要加深交流，而且要更精準、更高效地舉辦更多交流的活動。目前的交流可能不夠創新，達到了瓶頸，效果也不夠明顯，且多是單向交流。而現在講的大灣區建設其實是人才的雙向流動，讓香港年輕人可以真正深入、更整體的了解。