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比「昔日難民營」更遠處蓋住宅！港媒：邊疆填海案天馬行空

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▲▼外伶仃島碼頭。（圖／視覺中國）

▲外伶仃島碼頭。（圖／視覺中國）

大陸中心／綜合報導

香港經濟民生聯盟（簡稱經民聯）早前披露「兩會」提案內容，其中最大的亮點在於建議中央在香港海域以南的外伶仃島、擔桿島、萬山群島一帶建設人工島，填海造地大約120公里並建屋，再賣給香港年輕人。對此，《01觀點》稱，在外伶仃島這些「邊疆」地帶填海建屋，根本不切實際。

據經民聯的建議，在外伶仃島一帶填海造地，旨在為「香港未來一代人留有空間，讓他們自己規劃未來。」提出建議的經民聯港區人大張俊勇指出，填海造地、基建及房屋設施都可由大陸單位承建，等到房屋及配套設施完成後，再交回香港政府，然後以低價供年輕人認購資助房屋，「直接讓年輕一代受惠。」

▲▼ 外伶仃島。（圖／翻攝自Google Map）

▲ 外伶仃島位置。（圖／翻攝自Google Map）

對此，《香港01》的「評論編輯室」表示，平心而論，如果上述建議能夠讓港青受惠，自然值得支持，但問題是，張俊勇本人似乎不清楚計劃的可能性，他承認這只是「初步研究」，暫不清楚計劃所需費用，以及有什麼交通配套；沒有想清楚便在「兩會」這個全國性議政平台上提案，似乎不是負責任的政客所為。

報導稱，「經民聯的提議完全天馬行空」，外伶仃島位處香港長洲以南大約10公里，目前由珠海市管轄，如果說長洲是香港的邊陲地區，那麼外伶仃島就更是邊陲以外，地點比港府當年安置越南難民的大鴉洲更遠；另一方面，大灣區發展前景不俗，未來或會有不少港人北上工作或生活，經民聯憑什麼認為，在外伶仃島、擔桿島、萬山群島一帶建設的「邊疆」人工島，會更具吸引力？

報導指出，與其大談填海造地，倒不如善用現有土地，具體來說，「我們呼籲港府以社會整體福祉為念，全面收回粉嶺高爾夫球場，並在該處興建公營房屋，讓目前住在「劏房」的基層市民過上體面的生活。」

據報導，令人遺憾的是，經民聯卻一直充當「攔路虎」，打出高球場具「獨特歷史和生態價值」、在該處建屋會「加重北區交通負荷」等荒腔走板的理由，反對政府全面收地，甚至反對局部收地，無視社會整體福祉。

報導稱，如果經民聯在反對收地後，提出令人信服的替代方案，「我們會為它鼓掌」，問題是，它這次提出的填海造地建議操作性不大，難以有效解決房屋問題，這只能證明它已「離地」到一個不可救藥的地步。

▼十三屆港區人大代表張俊勇。（圖／維基百科）

▲▼張俊勇。（圖／維基百科）

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關鍵字：香港經濟民生聯盟,填海造地,粵港澳要聞,外伶仃島,張俊勇,2019兩會

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