別再亂花錢！10組免費實用LINE貼圖讓你載

▲LINE推多款企業免費貼圖。（圖／翻攝LINE官網）

科技中心／綜合報導

通訊軟體LINE已經是你我生活中不能沒有的應用程式，LINE在台灣已有高達2100萬活躍用戶，功能甚至已取代手機的通話及簡訊功能。而LINE貼圖也經常是大家喜愛的產品，每次一推出新的免費貼圖就能吸引大量用戶下載，近期LINE的貼圖小舖又開放多款企業免費貼圖供用戶下載。

想要下載這些企業免費貼圖，用戶必須先加這些企業的LINE官方帳號為好友，這次參與此活動的有PS Store 台灣、Yahoo奇摩購物中心等，他們都分別用自家吉祥物推出有趣又可愛的LINE貼圖，例如PS Store 台灣就推出「多樂貓與快樂夥伴們」，一組就有12張，不但實用，還能增加用戶聊天室內的活潑氣氛。

▼「多樂貓與快樂夥伴們」貼圖。（圖／翻攝LINE）

這一波推出的企業免費貼圖共有10款，分別為「多樂貓與快樂夥伴們」、「有ㄚ虎一切百事可樂」、「LINE TV x 鼻妹-花痴篇」、「嗨 PANDORA Friend初登場」、「小三美日 x 蛋丸兔新登場」、「跟著雄獅去旅行」、「LINE酷券免費貼圖 x 兔兔超人」、「生活市集傳送門 x 安心小豬豬」、「LINE官方嚴選 x 嗶嗶啵啵雞米花」和「松果購物 x 小玉米花療癒系」。這些貼圖的下載截止日期皆不同，但使用期限均為180天。

▼這一波有10款LINE免費企業貼圖。（圖／翻攝LINE）