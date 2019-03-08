鬥毆再發生就換掉警局長　基層譏：局長候用名冊先列20個



▲行政院長蘇貞昌日前提到，如果特種店前又鬥毆，就要地方警局長下台。（圖／記者屠惠剛攝）

記者柳名耕／台北報導

日前在全台各地陸續傳出鬥毆事件，行政院長蘇貞昌在治安會報中就提到，如果特種店前再發生鬥毆，就換掉當地警察局長；此話一出，無論中高階、基層官警都傳出反彈聲音，調侃道「那黑幫如果不爽警察局長，只要叫小弟在特種店前打架就好」、「局長候用名冊先列20個」、「要叫3線1們先準備好，隨時都有可能當局長」。

行政院長蘇貞昌在治安會報中提到，「如果鬥毆發生在（特種店）門口，就換掉地方警察局長」，看似有魄力的發言在民眾眼裡雖然有些許效果，但是讓近7萬名的官警相當不滿，警大前教授葉毓蘭也在臉書上抨擊：「除了嘴砲治國之外，還剩下什麼功能？」。

1名廖姓基層員警表示，那之後地方角頭、黑幫對警察局長不爽，只要找10幾個小弟到酒店門口打架就可以達成目的，又或者想換警政署長的話，每天都照3餐打架，那署長也會被換掉。

另名陳姓資深刑警則說，如果真要換人的話，要先請內政部、警政署把各直轄市警局長、地方警局長的候用名冊先列好20個隨時都可以上任，未來3線1、2的警官都有機會可以當局長。

任職於直轄市派出所的林姓員警指出，警局、分局平常都有在規劃臨檢勤務，現在蘇院長這番話出來後，未來基層員警很可能就會被派駐在特種店門口，而平常還有公文、案件等事情要做，根本是要讓警察全部都累癱。

▼事實上地方警局、分局平常都有自辦臨檢或者擴大臨檢。（圖／記者柳名耕翻攝）



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