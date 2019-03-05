快訊／1分鐘搶玉山銀50萬！新北男「付完欠債剩17萬」裁定羈押

記者鄒鎮宇／新北報導

新北市中和一名41歲葉姓男子，4日下午手持玩具槍衝入玉山銀行板新分行，1分鐘內搶走50萬元現金逃逸，事發後4小時也被警方逮捕。檢方認定葉男有逃亡疑慮，向法院聲請羈押獲法官准。

葉男到案承認涉犯加重強盜罪，犯罪嫌疑重大，所涉屬最輕本刑5年以上有期徒刑之罪；另外，葉男表示，他曾前往勘查地形，確認逃逸路線，及其犯案時情形，且以膠帶遮蔽所騎機車車牌等，就是為躲避查緝。

檢方認為，葉男有逃亡之虞，又考量被告公然持槍行搶銀行，嚴重危害社會治安，認有羈押之必要，聲請羈押後獲新北地院準。

▲板橋銀行搶案嫌犯被裁定羈押。（圖／記者陳以昇翻攝）



據悉，葉嫌4日下午3點24分持玩具槍闖入位在遠東路上的玉山銀行，全程一言不發，只是拿槍比劃示意行員退開。行員一看紛紛走避，葉嫌則翻過2號櫃台，從抽屜拿了5疊現金共50萬元，隨後翻出櫃台離去，全程僅60秒。

警方循線追查發現，葉嫌先是向朋友借車，直到犯案後才騎回中和住家，在3點34分換父親的車外出，並分別在郵局、ATM前多次匯款給友人，清償債務。警方掌握身分後，派員埋伏在華順街一間超商前，最後在晚間7點50分將人逮獲，並起出作案用的玩具槍及剩下17萬贓款。

葉嫌供稱，他過去從事手機維修，目前無業又積欠債務，由於家中還有妻子及2個孩子，分別就讀國小和幼稚園，經濟實在困難，才逼不得已去搶銀行。至於是因何故欠下債務，因為夜間停止偵訊，得待明早警方進一步製作筆錄才能釐清，目前全案朝強盜罪嫌偵辦。

【影／欠債要付孩子學費！他搶玉山銀行50萬 騎車趕去郵局匯款】