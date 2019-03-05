　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

欠債要付孩子學費！他搶玉山銀行50萬　騎車趕去郵局匯款

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者柯沛辰、陳以昇／新北報導

新北市玉山銀行板新分行4日下午遭41歲葉姓男子持槍闖入，短短1分鐘就搶走50萬元逃逸。警方偵辦後，根據監視器在4小時內火速逮人，起出玩具槍、水果刀及剩餘17萬贓款。葉嫌供稱，他積欠大筆債務，家中又還有妻子和2個小孩要養，所以才鋌而走險去搶銀行，事後已拿33萬元去償還債務。

葉嫌4日下午3點24分持玩具槍闖入位在遠東路上的玉山銀行，全程一言不發，只是拿槍比劃示意行員退開。行員一看紛紛走避，葉嫌則翻過2號櫃台，從抽屜拿了5疊現金共50萬元，隨後翻出櫃台離去，全程僅60秒。當時保全見狀本想上前制止，但看到對方拿槍，自己又沒任何武器，只能眼睜睜看著葉嫌揚長而去。

▲▼板橋玉山銀行板新分行遭持槍歹徒搶走50萬元。（圖／記者陳以昇攝）

▲玉山銀行板新分行4日遭持槍歹徒搶走50萬元，警方到場採證。（圖／記者陳以昇攝，下同）

保全向警方表示，早上曾看到有可疑身影在銀行外不斷徘徊，感覺非常可疑，沒想到下午就馬上被搶。警方組成專案小組後，立刻調閱監視器，果真發現葉嫌上午11點曾到場勘查地形，而且機車車牌不僅用膠帶貼住，犯案後還反穿外套意圖混淆查緝，並往土城方向逃逸。

▲▼玉山銀行搶匪落網！1分鐘得手50萬　板橋警方偵訊中。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲葉嫌逃逸畫面。

警方循線追查發現，葉嫌先是向朋友借車，直到犯案後才騎回中和住家，在3點34分換父親的車外出，並分別在郵局、ATM前多次匯款給友人，清償債務。警方掌握身分後，派員埋伏在華順街一間超商前，最後在晚間7點50分將人逮獲，並起出作案用的玩具槍及剩下17萬贓款。

葉嫌供稱，他過去從事手機維修，目前無業又積欠債務，由於家中還有妻子及2個孩子，分別就讀國小和幼稚園，經濟實在困難，才逼不得已去搶銀行。至於是因何故欠下債務，因為夜間停止偵訊，得待明早警方進一步製作筆錄才能釐清，目前全案朝強盜罪嫌偵辦。

▲▼快訊／玉山銀行搶匪落網！1分鐘得手50萬　板橋警方偵訊中。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲葉嫌4日晚間遭警方逮獲。

▲▼快訊／玉山銀行搶匪落網！1分鐘得手50萬　板橋警方偵訊中。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲車上還放著剩餘的17萬贓款。

▲▼板橋銀行搶案嫌犯落網移送分局。（圖／記者呂佳賢攝）

▲板橋銀行搶案嫌犯落網移送分局。（圖／記者呂佳賢攝）

ET快訊
桃園拉拉被追咬「腸子流出」等主人　送醫掃到晶片卻回不了家
快訊／中油烏龍漲價！「桶裝瓦斯」每公斤多漲0.2元　可辦理退
中山高傳女子墜落！8秒影片曝光　駕駛大驚「有人跳下來」
洗麥當勞可樂杯突炸裂！「右手爆血」送醫　底部「使用說明書」曝
快訊／國1驚傳女子墜落！ 駕駛一看嚇壞　急打方向盤閃避

關鍵字：玉山銀行,搶匪,遠東路,板橋

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

夫婦開車輾斷2歲女童腿！竟裝傻問家屬「怎麼跌成這樣？」

快訊／高捷鳳山西站驚傳砍人開槍　傷者「臀、腿」中刀深可見骨

欠債要付孩子學費！他搶玉山銀行50萬　騎車趕去郵局匯款

超凶比特犬狂追猛吠踼鐵板　驚恐男直接拿獵槍開轟「牠癱了」

中山高傳女子墜落！8秒驚悚影片曝光　駕駛大驚「有人跳下來」

疑債務糾紛遭圍毆男吞不明粉末　「要出人命了」被丟包醫院救不回

快訊／國1驚傳女子墜落！ 駕駛一看嚇壞　急打方向盤閃避

連選3家婚仲都吃虧　原來頭家都是同一人

快訊／玉山銀行搶匪落網！1分鐘得手50萬　板橋警方偵訊中

黎明自辦重劃案涉弊　黎明幼兒園長林金連：證明不是胡鬧

小嫻錄《玩很大》同床馬國賢！　 帳棚內畫面曝光...網一看：臉紅了

大奶一放...靠桌子得到救贖！　Joeman一日42G巨乳體驗

怕寶寶第一次搭飛機哭鬧太吵 暖媽先送「200份小禮物」道歉

女兒路邊停車卡關醉父接手幫停 秒撞垃圾桶...網：三寶會遺傳？

士林7旬貴婦遭虐殺爆頭陳屍家中　女兒弒母落網：神秘力量叫我做

女工人站在推土機前遭鏟起　視線死角丟進「砂土粉碎機」

別人東西被偷會提醒or離開？ 一日扒手體驗實測社會正義感

萌娃打噴嚏「威力驚人」　幼貓嚇歪秒彈飛翻滾退場

Apple錄完道歉「乃哥應該很想殺我」　《天才》認了：這集等於平常做3集

樂桃航空祭出「開航7週年優惠」　5日開放搶票飛沖繩只要777元！

夫婦開車輾斷2歲女童腿！竟裝傻問家屬「怎麼跌成這樣？」

快訊／高捷鳳山西站驚傳砍人開槍　傷者「臀、腿」中刀深可見骨

欠債要付孩子學費！他搶玉山銀行50萬　騎車趕去郵局匯款

超凶比特犬狂追猛吠踼鐵板　驚恐男直接拿獵槍開轟「牠癱了」

中山高傳女子墜落！8秒驚悚影片曝光　駕駛大驚「有人跳下來」

疑債務糾紛遭圍毆男吞不明粉末　「要出人命了」被丟包醫院救不回

快訊／國1驚傳女子墜落！ 駕駛一看嚇壞　急打方向盤閃避

連選3家婚仲都吃虧　原來頭家都是同一人

快訊／玉山銀行搶匪落網！1分鐘得手50萬　板橋警方偵訊中

黎明自辦重劃案涉弊　黎明幼兒園長林金連：證明不是胡鬧

夫婦開車輾斷2歲女童腿！竟裝傻問家屬「怎麼跌成這樣？」

正妹「望高寮車內燒炭」尋恩人！目擊者：是這一群年輕人…救援影片曝光

快訊／《飛越比佛利》路克派瑞中風驟逝！享年52歲

快訊／高捷鳳山西站驚傳砍人開槍　傷者「臀、腿」中刀深可見骨

春季分齡開始取2020東奧標　王星皓、莊沐倫雙破全國紀錄

巴黎時裝周／楊丞琳戴13萬耳環裝酷　踩場GIVENCHY

係金ㄟ？Google Earth發現：南極冰帽下有納粹潛艇！

屏東燈會結束2天！他曝「大鵬灣賽道」堆滿垃圾嘆慘　這張照片卻讓網吵翻

兩會側寫／記者的11道安檢　人民大會堂首度禁帶行動電源

一年美洲免費飛！捷藍航空辦活動...第一步刪光IG所有貼文　

粉衣妹學瑜珈教練在背後頂！　男友怒提分手：屁股翹這麼高想幹嘛

社會熱門新聞

快訊／鳳山驚傳砍人開槍　傷深可..

中山高傳女子墜落　8秒影片曝光

比特犬太凶　男拿獵槍打癱牠

即／國1驚傳女子墜落！駕駛嚇壞..

遶境隊伍留滿地垃圾　消防員嘆最..

26歲警疑主動脈剝離　猝死值班..

廚餘桶棄嬰DNA出爐　與新加坡..

警臨檢酒店！爆乳妹旁邊補妝…顧..

台東婦4次酒駕遭判刑　第5次害..

告「新店戰神」更囂張　男撞3車..

即／玉山銀行搶匪落網！警方偵訊..

拍17歲女Coser性愛照　攝..

欠債付孩子學費！他搶銀行後直奔..

豐原翁山中鬼打牆　果農：第3個..

更多熱門

相關新聞

即／玉山銀行搶匪落網！警方偵訊中

新北市板橋遠東路玉山銀行4日下午3點遭一名男嫌持槍闖入，短短1分鐘搶走50萬現金。警方偵辦後，晚間7點48分循線在華順街逮捕嫌犯，目前正在偵訊中。

2月買賣移轉趨穩　北市溫新北板橋淡水熱

板橋草莓主題甜點　每款都是IG亮點

領養貓遭咬憤甩開害貓橫死　母：她有躁鬱症

拾荒婦刮花保時下跪歉　目擊者：車主很客氣

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 王令麟 鱷魚先生 還願 鹽水蜂炮 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 王令麟 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 王令麟 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 傅崐萁 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

Momo日籍創作者愧疚自毀作品：它已經死了！

她有3傷腎症狀　醫生：鐵定洗腎

溺水8分鐘成植物人！台中12歲童苦撐9個月亡

拉拉被咬破肚　有晶片卻回不了家

三花浪口鼻被削掉「上顎全沒了」

漢來海港3月起當日壽星平日享6折

哈日族手刀快衝！日圓貶破0.28　換5萬台幣可多吃8碗拉麵或去1趟迪士尼

樂桃飛沖繩只要777元！5日手刀開搶

徐錦江演謝遜「全程自己翻白眼」

11歲童吞藥亡　狂唸：會聽從主人

情侶「房租沒繳」突消失！房東開門嚇傻

潘瑋柏潮牌名被批「低俗」　法院：商標無效

寶可夢卡匣被酸「好爛」　男童淚：都我寶貝

最美燈會安可場！6主題燈永留大鵬灣

世界最高滴水觀音像　轟一聲變殘垣

更多

最夯影音

更多

小嫻錄《玩很大》同床馬國賢！　 帳棚內畫面曝光...網一看：臉紅了

大奶一放...靠桌子得到救贖！　Joeman一日42G巨乳體驗

怕寶寶第一次搭飛機哭鬧太吵 暖媽先送「200份小禮物」道歉

女兒路邊停車卡關醉父接手幫停 秒撞垃圾桶...網：三寶會遺傳？

士林7旬貴婦遭虐殺爆頭陳屍家中　女兒弒母落網：神秘力量叫我做

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面