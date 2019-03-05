欠債要付孩子學費！他搶玉山銀行50萬　騎車趕去郵局匯款

記者柯沛辰、陳以昇／新北報導

新北市玉山銀行板新分行4日下午遭41歲葉姓男子持槍闖入，短短1分鐘就搶走50萬元逃逸。警方偵辦後，根據監視器在4小時內火速逮人，起出玩具槍、水果刀及剩餘17萬贓款。葉嫌供稱，他積欠大筆債務，家中又還有妻子和2個小孩要養，所以才鋌而走險去搶銀行，事後已拿33萬元去償還債務。

葉嫌4日下午3點24分持玩具槍闖入位在遠東路上的玉山銀行，全程一言不發，只是拿槍比劃示意行員退開。行員一看紛紛走避，葉嫌則翻過2號櫃台，從抽屜拿了5疊現金共50萬元，隨後翻出櫃台離去，全程僅60秒。當時保全見狀本想上前制止，但看到對方拿槍，自己又沒任何武器，只能眼睜睜看著葉嫌揚長而去。

▲玉山銀行板新分行4日遭持槍歹徒搶走50萬元，警方到場採證。（圖／記者陳以昇攝，下同）

保全向警方表示，早上曾看到有可疑身影在銀行外不斷徘徊，感覺非常可疑，沒想到下午就馬上被搶。警方組成專案小組後，立刻調閱監視器，果真發現葉嫌上午11點曾到場勘查地形，而且機車車牌不僅用膠帶貼住，犯案後還反穿外套意圖混淆查緝，並往土城方向逃逸。

▲葉嫌逃逸畫面。

警方循線追查發現，葉嫌先是向朋友借車，直到犯案後才騎回中和住家，在3點34分換父親的車外出，並分別在郵局、ATM前多次匯款給友人，清償債務。警方掌握身分後，派員埋伏在華順街一間超商前，最後在晚間7點50分將人逮獲，並起出作案用的玩具槍及剩下17萬贓款。

葉嫌供稱，他過去從事手機維修，目前無業又積欠債務，由於家中還有妻子及2個孩子，分別就讀國小和幼稚園，經濟實在困難，才逼不得已去搶銀行。至於是因何故欠下債務，因為夜間停止偵訊，得待明早警方進一步製作筆錄才能釐清，目前全案朝強盜罪嫌偵辦。

▲葉嫌4日晚間遭警方逮獲。

▲車上還放著剩餘的17萬贓款。

▲板橋銀行搶案嫌犯落網移送分局。（圖／記者呂佳賢攝）