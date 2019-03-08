5歲女童遭堂伯塞情趣用品、逼口交　向母親求救遭斥：別亂講

▲惡狼用買的情趣用品強插在國小四年級的堂姪女的陰道內。（示意圖／CFP）



突發中心／新北報導

新北市五股區一名惡狼在堂姪女5歲的時候，就猥褻、撫摸她的下體，還警告「不可以跟媽媽說，不然會被打！」懵懂無知的女童不知所以，直到小四年級時惡狼要帶著買了的情趣用品，只是女童脫光後硬插入她的陰道，不顧堂姪女疼痛哀號，甚至還強迫她口交，直到女童就讀國中在聯絡簿中夾入遭性侵的紙條，高院今日判惡狼合併執行8年有期徒刑。

現年16歲的女童回憶，在就度幼稚園前有次伯父就在五股住處隔著衣服摸自己的大腿、下體，等到幼稚園大班要畢業時，伯父甚至把手伸到自己的褲子內，並替自己洗澡時持續撫摸猥褻，當時她對於性事懵懂無知，完全沒有同意或拒絕這些猥褻的能力。

直到女童讀國小三年級時，在蘆洲家中客廳伯父用電腦撥放A片，要她坐在大腿上，不顧她的反對就把手伸進褲子撫摸下體；四年級時甚至攜帶她買來的情趣用品，把房門上鎖後指示女童脫光衣物，強行將情趣用品插入她的陰道內，女童大喊「好痛！」這名色慾薰心的狼伯父仍不罷手。

在她準備升六年級的暑假，惡狼眼見女童性徵已逐漸發育，又再次拿著情趣用品強插她的陰道，並在旁打手槍直到射精，二度性侵時甚至把自己的生殖器插入女童口內，要求女童替他口交，恐嚇「不配合我就跟爸爸說妳的壞話，讓妳被爸爸責打」女童因此心生恐懼只能接受。

女童經期來時，經學校老師教育她才知道不可以被別人摸下體，她曾向媽媽訴苦，但堂伯父和父親感情很好，母親聽聞後反而訓斥「不要亂講」，直到前年女童再也忍不住，在紙條上寫下遭伯父性侵的狀況，並夾在連絡簿內，老師發現後立刻通報社工，母親接獲通知這才發現女童說的都是事實，趕緊報警處理。

開庭時犯嫌堂伯父辯稱，會帶情趣用品是因堂姪女「提出要求」，買了1次後她就會「要求再帶來」，但法官認為女童當時尚未完全發育，強插情趣用品已經讓女童疼痛，她絕無可能還主動要求堂伯父再帶來，認為惡狼說的明顯是卸責之詞。

高院審酌堂伯父已經結婚、育有3名子女，與女童相差40歲，如此惡行已嚴重戕害她身心健全發展，依照對未滿14歲女子犯強制猥褻罪3罪、對未滿14歲女子犯強制性交罪4罪，合併判男子8年徒刑。

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