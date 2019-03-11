學聯網史上最搶免費課！台科大師教「學好英語發音」　報名逾1500人

▲台科大開設免費英語發音線上課程。（圖／台科大提供）

生活中心／綜合報導

想學好英語發音嗎？台科大應用外語系副教授黃玟君今天起在學聯網（ShareCourse）開「一次學好英語發音」課程，每周一小時，為期十周，完全免費，完成課程者還有台科大應用外語系的修課證書，課程一上線即獲得熱烈回響，目前已創下學聯網選修最多人數，報名人數超過1500人！

由台科大應用外語系團隊開設免費英語線上課程，包含KK音標、自然發音法、連音、削弱音、重音等發音技巧，都有詳細的解說與示範，每周一小時的線上課程讓學員隨時隨地學習，並依照個人程度調整進度，還可參與線上練習評量，幫助改善英語發音。



台科大校長廖慶榮表示，透過師生共同規劃數位課程，讓知識不僅侷限在校園，全國民眾都能免費選修，只要對英語有興趣、想進修都歡迎報名參加。台科大學生也在過程中學習課程設計、行銷推廣、累積教學經驗。

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▲課程包含KK音標、自然發音法、連音、削弱音、重音等發音技巧。（圖／台科大提供）



為了提升線上教學課程參與率，台科大團隊透過社群與學員互動，讓學員在社群上提出問題，並由五位台科大應用外語系學生以助教身份回答，使問題快速地獲得妥善解答，提升學習的效率與品質，進而提高學習動機。



擔任課程助教的台科大應外系大三學生王若菡表示，開設數位課程是全新的挑戰，除了幫忙老師籌備課程、設計測驗題目，也參與課程行銷宣傳。王若菡說到，原本以為這門課最多只會有幾百個人報名，沒想到目前有超過1500名學生參加。



應用外語系大三學生吳家蓉也說，實際參與課程管理和行銷工作後發現，原來開設一門課有這麼多細節要注意，過程遇到各式各樣的挑戰，不論是管理學員、經營社群，還是網站後台維護，都有許多值得學習的地方，過程中也不斷地練習如何快速解決問題。