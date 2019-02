過年全台瘋彩券！但你知道「刮刮樂」、「槓龜」英文怎麼說嗎？

▲即使春節連假已經進入尾聲,全台投注站買氣依舊強強滾!(圖/記者李毓康攝)

生活中心/綜合報導

過年就是要買刮刮樂啊!沒錯,全台瘋彩券!即使春節連假已經進入尾聲,各地投注站買氣依舊強強滾,不論是親戚好友、同事鄰居,都人手一張要來搏個好彩頭!但你知道樂透、刮刮樂的英文怎麼說嗎?《VoiceTube 看影片學英語》就幫你整理出幾句實用單字,讓你試手氣還能學英文!

1. 彩券 lottery ticket

通常我們講到彩券時,最常使用的字是lottery,這是指所有彩券的通稱。那為甚麼我們常說「樂透」而不說「彩券」呢?那是因為“lottery”這個字源自於“lotto”,「樂透」其實是”lotto”的音譯。

2. 買樂透 buy a lottery ticket

注意!不能說buy the lottery或者buy a lottery,買樂透其實是只買「樂透彩券」,中文的往往會省略一些字,如果只講lottery是代表憑彩券兌獎的「遊戲」,所以英文用法上一定要加上“ticket”才正確。

3. 中樂透 win the lottery

「中」這個動詞其實非常簡單,別懷疑!就是用”win”這個字。

4. 槓龜 lost the lottery

只要用「lose」一個字就搞定啦!

5. 刮刮樂 scratch-off (lottery ticket)

可數名詞,直接在off後面加上”s”。是指彩券的一種形式,也就是我們所知用硬幣把銀色膜刮掉的彩券。scratch當動詞是指「刮、抓」,名詞是指「刮痕」的意思,所以scratch-off直翻中文「刮刮樂」非常貼切。另外,scratchcard也是指刮刮樂的意思,是屬於英式說法,美式通常都用scratch-off表示。

6. 頭獎 the first prize/ jackpot

頭獎就是第一名的意思,依此類推其他二獎(second prize)、三獎(third prize)的說法和序數相同。頭獎還可以用jackpot來說,因為jackpot最早是指吃角子老虎機(slot machine)上的頭獎,後來延伸為大型賭博性遊戲的首獎。

7. 中頭獎 win the first prize = hit the jackpot

hit有「擊中」的意思,hit the jackpot字面上就是中頭彩,也可衍生比喻「事業成功」、「出運發大財」。

8. 中獎號碼 winning numbers

中獎號碼一定不只一個,所以要用複數喔!

9. 簽注 bet

bet動詞是指「打賭」,名詞就是「賭注」的意思,買樂透其實就是在打賭,所以簽注就是用”bet”這個字,而投注站就是betting station、投注機則是betting machine。



▲《VoiceTube 看影片學英語》幫你整理出幾句實用單字,讓你試手氣還能學英文!(示意圖/取自免費圖庫pixabay)

※同場加映※

有夠幸運的!What good luck!

如果你手氣很旺,買幾張刮刮樂都中獎,你就可以說”What good luck!”,這個句型是「what + N !」的感嘆句用法,但要注意的是luck在這裡是指「運氣」,是不可數名詞,所以前面不需要加”a”冠詞喔!

全憑運氣 the luck of the draw

draw當名詞意思指「平局」,表示參與者的機率均等,the luck of the draw就是指全憑運氣、大家機會都一樣。

課稅 tax

tax當動詞課稅時,是及物動詞,後面直接加某人就好。重大筆樂透金都會被政府抽稅,如果要表示向誰課稅,就說tax somebody on something,如果要說被課多少比率,就要用介係詞“at”。