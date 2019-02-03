自己的紅包自己省！宅在家學英文免花大錢 「0元挑戰」限時開跑

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過年出門怕人擠人，宅在家又怕無聊嗎？不妨來看些有趣的英文影片，讓你不用花大錢也能學好英文！全台最大英語平台VoiceTube的 HERO 線上課程，1/24起推出第二屆「0元挑戰」，活動為期一個月，只要在期限內達到每週上課等條件，即可享有全額退費的資格！



▲全台最大英語平台 VoiceTube 第二屆「0元挑戰」活動限時開跑！（圖／ VoiceTube HERO提供）

「0元挑戰」去年年底首度推出，在短短一個多月就引吸引數千人報名挑戰！用戶平均每週花 6 個小時在 HERO 課程，以熱門影片為教材，再加上聽說讀寫全方位題型改善學習盲點，紮實累積能夠真正運用在生活中的英文實力。



▲HERO 線上課程以熱門影片為教材。（圖／ VoiceTube HERO提供）

第一屆挑戰成功者，吳先生說：「每天持續不斷1.5小時左右的練習，我想英文應該進步蠻多的！重點是錢沒白花，時間也是！」同樣完成挑戰的徐小姐則說：「完成所有新課並按週依規定複習一次，通過這樣密集的複習和整理，我想我可以往多益金色證書邁進了！」



▲聽說讀寫全方位題型，擺脫背誦學習的盲點。（圖／ VoiceTube HERO提供）

VoiceTube HERO表示，希望可以藉由這個活動鼓勵用戶進修英文，用「全額退費」當誘因幫助用戶對抗惰性，因為不管生活再忙，每天都還是可以空出一點時間接觸英文，只要持之以恆，自然而然能將道地用法內化成腦中句子，進而養成語感。



▲VoiceTube再推「0元挑戰」，鼓勵用戶持續進修。（圖／ VoiceTube HERO提供）

過年宅在家，別只顧著動口吃，偶爾也要動動眼、動動腦！而且認真學英文還能全額退費，讓你紅包省很大！