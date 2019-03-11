見警車就跑！他暗夜溜出找叔叔　警查出是協尋人口

▲鄭姓身障生逃出校外欲找親戚，幸經員警巡邏發現找回。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園某啟智學校31歲鄭姓學生逃跑到龜山區找親戚，11日凌晨在路上遊蕩看到警方巡邏車就立刻逃跑，員警發現異常上前追捕並帶回派出所安置，透過電腦查出為失蹤人口，通知學校老師到派出所認領，所幸沒發生意外或受到傷害。

警方表示，凌晨1時許龜山分局龜山派出所警員丁勝隆、戴羽辰執行巡邏勤務，因為天候不佳下著毛毛細雨街上無人，巡至龜山區陸光路與金鋒街口時，發現一名走在路旁的男子看見警車（閃著警示燈）突然快步狂奔速，員警直覺有問題立即下車追逐，直至附近死巷內將該男子攔下，面對警方盤問男子兩眼呆滯低頭不語，員警研判是身障者，因為發現有任何違禁品，發現衣服濕潤，先帶派出所詳加盤問，因男子疑似害怕不願說話，員警透警用小電腦M-Police人臉辨識系器查出鄭姓男是被啟智學校通報協尋失蹤人口，立即聯繫該校老師前來領人。

宋姓老師趕到派出所發現學生沒有受傷、安心不少，並表示鄭姓學生常擅自離校外出，這次想念住龜山的叔叔才又偷跑搭火車到桃園找人，卻因忘記叔叔住哪裡也找不到叔叔，深夜在路上閒逛，因為怕被警察抓才會看到警車就想跑，老師對於員警找到鄭姓學生萬分感謝。