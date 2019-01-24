就靠左手了！可愛女學生關節炎「學測單手key答案」目標服設系

▲台大教務處註冊組組長李宏森關心身障考生考場狀況。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

明天就是學測登場的日子，今年共有461位身障考生，其中北區身心障礙及重大傷病考生考場設在台大博雅館。因關節炎導致右手無法使力的許同學下午前去看考場，許同學表示，一年前因攀岩受傷，導致右手無法使力，原本擔心無法應考，還好及時申請身障考場。

台大教務處註冊組組長李宏森指出，今年台大試場共有140人，分別在27間教室，身障學生類型以自閉症學生最多，另外也有學習障礙生、視覺障礙生、腦性麻痺生、亞斯伯格生等，同時為了因應考生需求，另外也提供7間個人獨立考場，另外也有提供供氧設備、糖水與胰島素等。

▲長髮可愛女學測考生關節炎單手key答案。（圖／記者屠惠剛攝）

許同學看完考場說明，一年前因攀岩，導致手軸受傷，看了很多醫師後找不出受傷原因，現在右手關節以發炎無法緊握，平常連穿衣服、洗澡都有問題，因此在國寫與英文申請特殊考場，雖然是右撇子的她，必須用左手打字的方式完成考試，並且延長了20分鐘。

微捲長髮的可愛許同學今天下午也順便模擬電腦使用，並笑笑表示，希望考試能順利，並且考上從小就很喜歡的實踐大學服裝設計系。

李宏森談到，身障生狀況較為特殊，每間考場將安排兩到三位有經驗的試務人員，隨時注意考生身心狀況，若有異狀也會有台大醫生、學校保健室人員在考場待命，隨時提供必要協助。

▲今年共有461位身障考生，其中北區身心障礙及重大傷病考生考場設在台大博雅館。（圖／記者屠惠剛攝）