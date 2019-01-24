461名身障生看學測考場　台大開27教室備好供氧設備、胰島素應戰

▲監考人員說明身障生輔助用具用法。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

108學年度學科能力測驗將在明後天登場（25日、26日）舉行，各分區考場學校也在24日下午2點至4點開放供考生查看試場，而北區身障生集中於台大博雅教學館進行考試。台大教務處註冊組組長李宏森指出，今年身障生共461人，台大試場則有140人，分別在27間教室。

李宏森指出，140名身障生考生將分布在台大博雅教學館1至5層樓，而學生類型以自閉症學生佔為多數共42名，另外也有學習障礙生、視覺障礙生、腦性麻痺生、亞斯伯格生等，同時為了因應考生需求，另外也提供7間個人獨立考場，另外也有提供供氧設備、糖水與胰島素等。

▲今年學測身障生共461人，台大試場則有140人，分別在27間。（圖／記者屠惠剛攝）

帶考生來看考場的吳媽媽表示，對於考場規劃很滿意，但是因為學生坐在中間第一位，很怕監考老師一直看著學生，給學生壓力，讓考試心情太緊張。與家長溝通學生狀況後李宏森也回應，會特別與監考老師說明學生容易緊張，監考時盡量避免站在學生座位前面。

大考中心指出，去年的全國身障考生達434位，今年為461位，以台大考場來看，去年是144位，今年為140位，減少4位。考生查看考場若有任何問題可依「試場分配表」所列之電話與該考區承辦大學連絡，或與該中心連絡，同時也提醒，為避免於考試中不慎發生違規情事，請考生務必詳閱簡章之試場規則及違規處理辦法。

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