美國4個月內必須提出決策　空軍：新購F-16最快2020年底交機

▲F-16戰機升空。（圖／軍聞社提供）



記者陶本和／台北報導

我已經向美國提出「發價書需求信函」（LOR for LOA），外傳計劃增購66架F-16戰機。在時程方面，有媒體指出，依照目前洛克希德馬丁生產線狀況，如果美方批准，我方編列預算也順利，第一架新造的F-16，可望在2020年底交機。

針對F-16增購計畫的「鳳揚專案」，軍方提出，新購F-16稱呼為「F-16 Block70/72」；由於同時列出Block70、Block72兩種型號，顯示發動機的選擇上，除了普惠公司F100引擎，也可能會選用奇異公司的F110引擎。

另外，增購戰機的計畫，未來也不會取代幻象聯隊，而是朝擴編戰機實力為方向。據指出，國軍的幻象戰機數量是F-16的40％，每年編列的零附件費用是F-16的90％；再者，幻象戰機只要不進行性能提升，在2027年左右，就會面臨屆齡除役的狀況。據指出，我方這次增購F-16戰機，不外乎也有向法國施壓的味道，要求對方零件降價。

而在F-16戰機的增購計畫時程上，依照美國政府處理海外軍售的相關規定來推算，必須在4個月之內提出決策，時間點會落在6月底左右；其次，只要美方批准，我方編列預算也順利進行的話，可望在2020年底交機。