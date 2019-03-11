「超正女醫」姊姊曝光！同為整外醫師曾赴韓演講　逆天美顏超吸睛

▲賴雅薇（右）和賴昕隄（左）姊妹倆同為整形外科醫師，外型吸睛醫術了得。（圖／翻攝臉書。）

地方中心／綜合報導

2018年底高雄醫學大學附設醫院連續收治多起在家DIY木工，卻遭電鋸截斷手指或手掌的案例。高醫整形外科主治醫師賴昕隄向媒體說明病患手術過程時，因俏麗的外型意外吸引網友關注，就連同為整形外科醫師的姊姊也曝了光，兩姊妹成了新靚點。

據了解，32歲的賴昕隄在家中排行老二，姊姊是高雄大同醫院整形外科主治醫師賴雅薇，另外還有一個仍在就讀大學的妹妹，父親則是整形名醫賴春生。

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▲左一為高雄大同醫院整形外科主治醫師賴雅薇。（圖／翻攝臉書。）

姊姊賴雅薇臨床專業除了一般整形外科的燒燙傷、皮膚癌重建領域，以及手外科之外，更專攻於乳房重建、乳暈調整等女性整型領域，也發表過多篇期刊論文，2017年更曾赴韓國在韓國整形外科年會上擔任演講者的身分，相當優秀。

▲賴雅薇曾赴韓演講。（圖／翻攝臉書。）

根據《蘋果日報》報導，學生時期賴雅薇跟賴昕隄同在高醫接受整外專科醫師訓練，賴春生是指導教授之一，相當嚴格，有次賴雅薇自傲縫了漂亮傷口，不料，賴春生竟當著眾實習醫師的面要她拆掉，重縫後才發現，距離原先縫的只差0.1公分，「要做就做完美」的態度，讓她從此銘記在心。

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