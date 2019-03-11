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社會 社會焦點 保障人權

「下次燈要全關」人夫偷吃還寫冒險日記　正宮靠Google反擊

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記者黃翊婷／綜合報導

高雄林姓男子與阿美（化名）發生婚外情，兩人除了會在LINE上互傳曖昧訊息外，每次見面後他還會將這段「冒險」經歷寫在日記裡，甚至形容摩鐵房間就像KTV包廂一樣，「感覺很熟悉、很自然」，結果卻因為Google的手機定位紀錄被妻子發現外遇，最後反而被判要和小三一起連帶賠償70萬元。

兩性,性愛,性生活,sex,做愛,調情（圖／達志／示意圖）

▲林妻從Google的手機定位紀錄中抓到老公外遇的鐵證。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關）

林妻指控，她與丈夫在2014年8月結婚，婚後育有一名女兒，阿美明知道男方已婚，仍從2016年7月開始，以每個月2、3次的頻率見面，不僅相約前往摩鐵嘿咻，甚至會直接在餐廳的停車場車震，就算得知這段不正常的關係已經曝光，還數次跑到住家附近逗留，或者按門鈴騷擾，讓她精神受到嚴重折磨，這才決定提告求償250萬元。

雖然林男與阿美皆否認有超越友誼的交往，但高雄地院法官調閱林男的LINE對話紀錄，發現2016年8月31日兩人在LINE中談論要去哪間摩鐵、開車好還是騎車好，隔了2天又聊起性愛過程的事，包含「你全程睜眼看喔」、「光想到現在就又硬硬的了」、「下次燈要全關」等，顯然關係並不單純。

▲▼KTV包廂、唱歌、歡唱、唱KTV。（示意圖／記者許力方攝）

▲林男形容摩鐵房間裡就像好樂迪的包廂。（示意圖／記者許力方攝，與本文當事人無關）

接著，林男同年9月3日在日記裡寫下1日和2日的「回憶」，內容提及，「回憶9月1日的冒險，早上與朋友聚會完，中午回到家帶著忐忑的心整理一下，找到（摩鐵）入口後開了進去，（中間略）105號，進去之後是一個車庫，感覺就跟進到一個很安全的房間一樣，上了二樓門一開是一個小型的KTV空間，好像到了好樂迪的包廂，感覺很熟悉、很自然，我們參觀了一輪在床上開始親吻，隨後準備沐浴，我褪去了妳的衣服，貼著妳的身體感受最接近的距離。」

法官認為，林男在LINE對話中提到的事與日記吻合，加上林妻提出的Google手機定位紀錄不可能造假，最後認定兩人已經交往長達1年多，多次一起出遊還發生性關係，顯然已經侵害到妻子的配偶權，於是判兩人應連帶賠償70萬元，全案仍可上訴。

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