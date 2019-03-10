快訊／衣索比亞157人國籍名單曝光！3陸男身份確認　1人是聯合國人員

記者趙蔡州／綜合報導

衣索比亞航空公司（Ethiopian Airlines）10日發生一起班機墜毀意外，導致機上149名乘客、8名機組人員全數罹難。衣索比亞官方稍早舉辦記者會時，曝光了其中108名乘客（死者）國籍；另外還有3名大陸籍乘客的身份已經確認，其中一人還是聯合國環境署職員。

根據環球時報引述國際消息，衣索比亞航空ET302航班10日上午8時許墜毀，造成機上157人全數罹難，其中罹難者的國籍分別是肯亞32人、加拿大18人、中國8人、荷蘭5人、埃及6人、衣索比亞9人，法國及英國各7人，義大利8人，美國8人。

▲衣索比亞航空ET302航班墜毀現場。（圖／翻攝自Ethiopian Airlines臉書）

此外，大陸央視也確認了其中3名的大陸籍旅客身份，分別是38歲周姓男子、33歲金姓男子，還有一名年齡不詳的曾姓男子，其中曾男還在聯合國環境署任職，其他罹難者的詳細名單仍待確認。

▲大陸央視也確認了其中3名的大陸籍旅客身份。（圖／翻攝自央視）

根據了解，發生意外的波音737-800 MAX客機，航班編號ET 302，出發時載有149名乘客（來自33個國家）和8名機組員，飛機於當地時間10日上午8時38分，從衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa）起飛，準備飛往肯亞首都奈洛比（Nairobi），但飛機卻在起飛後不久後，於8時44分傳出失聯消息。

衣索比亞航空的飛機傳出墜毀消息後，衣索比亞總理穆罕默德（Abiy Ahmed）也在推特證實這項噩耗，並代表政府與衣索比亞人民向機上旅客與旅客家屬致哀，表達最深刻的慰問。