中使館：衣國客機墜毀陸5男3女罹難，多為80、90後

▲墜機現場畫面及飛機殘骸。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

衣索比亞航空班機（Ethiopian Airlines）10日失事，機上157人全數罹難，其中有8名大陸籍乘客。中國駐衣索比亞大使館11日表示，8名大陸乘客有5名男性、3名女性，年齡多為80後、90後；來自浙江的乘客為遊客身份，其餘多為中資公司派駐人員。

有陸媒報導稱，中國駐衣索比亞大使館透露，遇難中國乘客的護照出生地分別顯示來自浙江、遼寧、陝西、山東、天津、湖北、香港等地；有兩名為聯合國機構職員，其中一名來自香港，另一名來自大陸。

▲衣索比亞航空執行長梅德希納在墜機現場的畫面。（圖／路透社）

《紅星新聞》報導指出，遇難的大陸乘客中，有一名是中國航空工業集團有限公司員工金也淘；該乘客2011年碩士畢業於西北工業大學，專業為航空製造工程，他在學校活動中喜歡參與籃球賽和唱歌比賽，「金也淘在飛機失事中遇難，難免令人唏噓。」

報導稱，有一位微博網友自稱是金也淘好友，他形容說，金也淘是「特別不錯的一小伙子」。在中航國際官網新聞動態中，則有關於金也淘2018年8月在非洲職業技能大賽開幕儀式上的新聞，稱其為成套公司職教處處長，而江西航空職業技術學院於2018年5月的一則新聞中也提到，金也淘為中航國際成套設備公司職教處處長、成套設備四部副處長。

此外，《新京報》從中國電子科技集團獲悉，該企業職工周圓在此次事故中遇難。《中新社》發布消息稱，從攜程獲悉並確認，本次航班上有一位來自遼寧本溪的攜程客戶，且票號顯示為「使用狀態」。