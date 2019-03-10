快訊／衣索比亞客機墜毀！起飛6分鐘就失聯　33國旅客157人全數罹難

記者趙蔡州／綜合報導
衣索比亞航空公司（Ethiopian Airlines）有一架載有149名乘客、8名機組人員的波音737班機（航班ET302），10日在飛往肯亞首都奈洛比（Nairobi）時傳出墜毀消息。根據英國廣播公司（BBC）報導，衣航公司發言人稍早向衣索比亞國家廣播公司指稱，飛機上沒有任何人生還，所有人都已罹難。
▲衣索比亞客機墜毀，起飛6分鐘就失聯。（圖／路透社）
衣索比亞航空的飛機傳出墜毀消息後，衣索比亞總理穆罕默德（Abiy Ahmed）也在推特證實這項噩耗，並代表政府與衣索比亞人民向機上旅客與旅客家屬致哀，表達最深刻的慰問。
▲衣索比亞航空公司10日傳出客機墜毀，圖非失事的飛機型號。（圖／翻攝自維基百科）
根據了解，發生意外的波音737-800 MAX客機，航班編號ET 302，出發時載有149名乘客（來自33個國家）和8名機組員，飛機於當地時間10日上午8時38分，從衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa）起飛，準備飛往肯亞首都奈洛比（Nairobi），但飛機卻在起飛後不久後，於8時44分傳出失聯消息。
此外，根據大陸央視消息指稱，失事的ET302班機，機上共有8名大陸籍旅客罹難，詳細情況仍待釐清。
The Office of the PM, on behalf of the Government and people of Ethiopia, would like to express it’s deepest condolences to the families of those that have lost their loved ones on Ethiopian Airlines Boeing 737 on regular scheduled flight to Nairobi, Kenya this morning.— Office of the Prime Minister - Ethiopia (@PMEthiopia) 2019年3月10日