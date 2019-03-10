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快訊／衣索比亞客機墜毀！起飛6分鐘就失聯　33國旅客157人全數罹難

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記者趙蔡州／綜合報導

衣索比亞航空公司（Ethiopian Airlines）有一架載有149名乘客、8名機組人員的波音737班機（航班ET302），10日在飛往肯亞首都奈洛比（Nairobi）時傳出墜毀消息。根據英國廣播公司（BBC）報導，衣航公司發言人稍早向衣索比亞國家廣播公司指稱，飛機上沒有任何人生還，所有人都已罹難。

▲▼衣索比亞航空。（圖／路透社）

▲衣索比亞客機墜毀，起飛6分鐘就失聯。（圖／路透社）

衣索比亞航空的飛機傳出墜毀消息後，衣索比亞總理穆罕默德（Abiy Ahmed）也在推特證實這項噩耗，並代表政府與衣索比亞人民向機上旅客與旅客家屬致哀，表達最深刻的慰問。

▲▼衣索比亞航空公司飛機。（圖／翻攝自維基百科）

▲衣索比亞航空公司10日傳出客機墜毀，圖非失事的飛機型號。（圖／翻攝自維基百科）

根據了解，發生意外的波音737-800 MAX客機，航班編號ET 302，出發時載有149名乘客（來自33個國家）和8名機組員，飛機於當地時間10日上午8時38分，從衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa）起飛，準備飛往肯亞首都奈洛比（Nairobi），但飛機卻在起飛後不久後，於8時44分傳出失聯消息。

此外，根據大陸央視消息指稱，失事的ET302班機，機上共有8名大陸籍旅客罹難，詳細情況仍待釐清。

ET快訊
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快訊／衣索比亞客機墜毀！起飛6分鐘就失聯　33國旅客157人

關鍵字：衣索比亞,飛機失事,墜毀,飛機墜毀,空難

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