第4屆公益典藏盃9日開踢　亞洲第1個「森林足球場」10日啟動

▲亞州第一座森林足球場正式啟動。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

第4屆台東「公益典藏盃」足球賽，昨日起在美麗的豐里國小足球場舉行，幼兒組場地則更有中華民國迷你足球協會提供的豪華安全球場，有來自台東縣國小及幼兒園16支球隊參與，縣府教育處表示，在縣府支持下，亞洲第1座森林足球場示範區在今日啟動，多位計畫支持者及豐里國小足球隊種下屬於自己生命故事的牛樟樹。

台東縣府教育處指出，西元1960年間，台東縣足球運動風氣盛行，其中又以豐里國小引領了臺東足球風潮，我們認為前輩們的人生高峰經驗不應只「典藏」在記憶中，更應「典藏」在更多孩子的成長歷程，同為台東子弟的綠色冀泉社會企業執行長陳宇華和副執行長姜駿傑，幾次回鄉聽到台東足球前輩分享相關回憶，總覺類似的經驗可為現代孩童的成長養分，因此，籌辦「典藏盃」足球賽事

台東縣府教育處強調，在2016年廣邀社會賢達，受到台東縣雲端愛筵圓夢計畫Ⅲ與豐里國小的支持，開辦了第1屆「公益典藏盃」，廣受好評，2018年第3屆更擴大舉辦加入幼兒組，今年的大會獎牌也以牛樟樹來製作。

另外，經過2年的觀察與研究，綠色冀泉團隊建構出「以樹養球」的地方創生計畫，除了獲得經濟部中小企業處在地經理人資格及信義房屋全民社造計畫楷模獎肯定外，也感動了國立台東大學謝教授提供私人土地做為示範區及研究場域，今天上午森林足球場示範區正式動土，綠色冀泉帶領全省各地來到台東的計畫支持者及豐里國小足球隊種下屬於自己生命故事的牛樟樹。



台東縣府教育處表示，森林足球場裡的每棵樹都伴隨著每一位參與者共同成長的回憶與收益，更重要的是種樹可以保護生態環境，恢復自然，這才是真正的「永續」。