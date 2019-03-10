騎士遭「撞後不理」怒報警　肇事者扯：不想浪費社會資源

▲黃姓騎士遭擦撞，對方竟說「是你未保持安全距離」後離去。（圖／記者陳玉翻攝，下同）



記者陳玉／台中報導

黃姓騎士日前騎車直行在旱溪西路上，遭王姓騎士從右方撞上，造成黃男右手臂擦傷，雖2人皆未摔倒，但黃男不滿對方沒打方向燈才造成擦撞，王男竟說「反正就是你未保持安全距離」就騎車離去；經警調閱監視器畫面追人找回肇事王男，未料王男竟稱「不想浪費社會資源」才沒留在現場，訊後依過失傷害、肇事逃逸等罪將其送辦。

▲▼擦撞造成黃男右手臂擦傷，監視器畫面可見2人還停下交談，但肇事王男卻稱「以為他沒事」離開現場。



第三警分局交通分隊表示，2月下旬接獲32歲黃姓騎士報案稱，自己早上8點多騎車直行在旱溪西路上，有輛機車未打方向燈，朝他右方直接撞上，造成黃男右手臂擦傷，雖雙方沒有摔倒，黃男直指對方沒打方向燈，但對方反指「你沒保持安全距離」，就直接騎車離去，讓黃男相當傻眼。

警以監視器追人，請64歲王姓男子到案說明，王男向警稱，騎車直行時，左後方被對方撞上，停下後看到對方沒摔倒以為沒事，指「不想浪費社會資源」就離開現場；但據監視器畫面可見，2車擦撞後，雙方駕駛還有停留現場對話，而本案涉及雙方肇事，非單方面有權自行息事，警依過失傷害、肇事逃逸罪將王男送辦。

分隊長蔡興邦表示，王男明知與人發生交通事故，卻稱不想浪費社會資源而離開現場，不但事後浪費更多社會資源，也已經明顯觸法，除刑事責任外，另還須負擔民事賠償責任，得不償失。