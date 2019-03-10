斯文賣菜郎兼差開Uber　為提神竟喝毒果汁...警勸：母湯啦

▲男子將毒果汁粉藏皮夾並放後車廂，卻因警察登門露餡被逮。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

陳姓男子白天當菜販，晚上兼開Uber，蠟燭兩頭燒的他買2包毒果汁提神，喝1包後捨不得喝另一包，就夾放皮夾內，並將皮夾藏後車廂。豈知這樣怪異的行為，因為違規停車遭警方盯上露餡，人贓俱獲，警詢後依毒品罪嫌送辦。

台中市警局保大特勤中隊副隊長戴琬翔，228紀念日當晚率同事巡邏，在北區梅亭街發現一輛白色馬自達小客車違規臨停，見警方靠近還打算逃跑，行跡可疑，上前攔查。車上24歲陳姓男子被求出示證件時，一下說放在車內但不知塞哪，一下又說因為害怕皮夾被偷，放在後車廂，行徑詭異讓警方起疑。

▲▼男子因違規臨停，遭警方盯上。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲男子從後車箱備胎處拿出皮夾，令人起疑。（圖／記者李忠憲翻攝）

在警方堅持下，陳男因心虛狂冒冷汗，最後在後車廂放備胎地方拿出皮夾，雙手發抖打開後，一包果汁粉就大喇喇地秀在眾人面前。陳男百口莫辯，只好坦認是毒品，警方也當場以毒品試劑檢測，果然出現2級甲基卡西酮陽性反應，隨即將他帶回偵辦。

陳男才坦認，他平日會跟家人在黃昏市場賣菜，晚上收攤後，他再開車兼差開Uber賺外快。為了提神加上好奇，他才買了2包毒果汁粉，前一天喝完第一包，因捨不得喝另一包，他才藏放在皮夾內，以為放後車廂萬無一失，哪知警方上門，讓他破功。

警方見陳男長相斯文，衣著整潔，車內又很乾淨，應該是一時走偏，勸他年紀輕輕，還是戒了吧！警詢後也依毒品罪嫌將他送辦。

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