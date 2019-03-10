太忠於職責！　警官大喜日看到滿場賓客　竟宣導治安維護

▲蘆竹警分局南崁派出所所長陳頤駿大喜日，不忘宣導治安維護。（圖／蘆竹警分局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

「太忠於職責了，連大喜之日也不忘宣導治安維護！」桃園蘆竹警分局南崁派出所所長陳頤駿10日舉辦婚宴，看到各方親友及轄內地方人士前來祝賀，滿是歡喜致詞道感謝後，話題全是「如何強化社區警民聯繫，建立快速通報機制等內容」，全場賓客報以熱絡掌聲，肯定陳所長對地方治安的用心與努力。

蘆竹警分局表示，防制街頭暴力鬥毆是目前警方首要重點工作，本月5日起至3月19日首波安居緝毒專案、正如火如荼進行中；而該局南崁派出所所長陳頤駿今天舉辦婚宴，婚宴中看到各方親友及轄內地方人士前來祝賀，竟拿著麥克風對台下來賓侃侃而談，講解著如何強化社區警民聯繫，建立快速通報機制等，講得入神，差點忘了今天是他的大喜之日。

▲蘆竹警分局南崁派出所所長陳頤駿大喜日，不忘宣導治安維護。（圖／蘆竹警分局提供）

蘆竹警分局說，關於鬥毆事件，當事人即便不提傷害告訴，警方除將依社會秩序維護法函送地方法院裁處外，另將建檔列管分析，嚴密清查有無幫派背景，並向上溯源，挖掘寄生行業及處所，加強蒐證，另以組織犯罪法辦。

另外對於國人最關心的酒駕問題，警方採宣導與執法並重策略，對於特定營業場所等易發生酒後駕車情事之店家，警方除加強宣導與約制外，另也要求業者配合，倘若發生酒客酒後駕車，甚至販毒、槍擊或鬥毆滋事等情事，即依警察職權行使法之規定，將其列為治安要點，除進行密集臨檢外，另結合交通稽查、取締酒駕等勤務方式，在其周遭道路，加強執法。