　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

確信2歲兒是「惡魔之子」！父河邊拋棄他致死　回家愜意過生活

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼澳洲51歲的男子辛普森（Shane Arthur Simpson）將自己2歲大的兒子拋棄在河邊，他堅信認定孩子是「惡魔之子」，被判處12年徒刑。（圖／翻攝自推特）

▲邦德。（圖／翻攝自推特）

國際中心／綜合報導

澳洲51歲的男子辛普森（Shane Arthur Simpson）2007年將自己2歲大的兒子拋棄在河邊，他堅信認定孩子是「惡魔之子」，照顧時經常不換尿布，還會對著幼兒大罵髒話，他日前被判處12年徒刑。邦德（Baden Bond）的屍體至今依舊下落不明，法院認為，他可能遭到父親毒手而淹死。

邦德出生時體內被驗出含有冰毒，他生前一直不受到父母的喜愛。檢方發現，邦德的房間裡充滿著尿液與糞便的味道，孩子的尿布可能多次都沒更換，他最後被爸爸丟在洛根河（Logan River）附近，因為父親厭倦照顧幼兒。

事實上，辛普森的精神狀況並不穩定，他被發現對毒品長期上癮，尤其在2007年特別強烈，也是他拋棄兒子的時刻。法官表示，這次案件代表著極端的疏忽，孩子遭到無情拋棄，辛普森之後也沒有回到地點確認邦德的安危，反而就此回家，繼續過著自己的生活。

法官說明，辛普森早有預謀遺棄孩子，而且還不願把邦德放在比較安全的地方如醫院、學校、街道等，起碼兒子可能可以被路人發現，藉此獲得更好的生存機會，孩子在生命的最後時刻一定充滿著恐懼。

辛普森因過失殺人罪被判處12年徒刑；男孩的母親則被判處3年徒刑。這對夫妻還曾欺騙警方，聲稱邦德在親戚家受到照顧，試圖抹滅拋棄孩子的證據，辛普森2016年更是口氣惡劣，他說，「我把他送給了某個人，這不關你的事，我不必告訴你。」

辛普森後來向警方坦承他拋棄了孩子，來到公園時，他給邦德一個擁抱，輕拍著兒子的頭並說「對不起」。他提到，自己真的厭倦照顧邦德，希望有別人可以接手，「我只是把他丟在那邊，接著開車離開，也沒看後照鏡。」

ET快訊
女選手被淘汰淚崩發怒！蕭敬騰問「聽過我的歌嗎」…她答不出
高雄請不到鄧紫棋！潘恆旭忍1個月才爆「貪財」內幕
周杰倫炫億級限量馬王！車庫「停滿夢幻超跑」…黑人一看傻眼
快訊／國道1號頭屋路段7車追撞　3人受傷送醫

關鍵字：毒品,棄嬰,紐澳要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

高中生對峙原住民被帶風向　將提告CNN求償77億…律師：很惡毒

聯合國：北韓駭進加密貨幣交易所「至少5次」　盜取176億

獲39間大學錄取「獎學金達5千萬」！　17歲女學霸：好驚訝

嫌開贓車拒捕！美警趴引擎蓋「7秒狂開15槍」近距離擊斃　網怒：謀殺

確信2歲兒是「惡魔之子」！父河邊拋棄他致死　回家愜意過生活

哥倫比亞飛機墜毀機上12人全罹難　濃厚黑煙中找到殘骸

槍手步槍掃射墨西哥夜店釀15死、4傷　檢方：與燃料竊盜集團有關

川普推特語錄／巡邏隊在邊境逮到超爆多人　牆蓋起來會很有用！

女醫師大玩2次太激烈！小鮮肉被「榨乾」崩潰：她像海星一樣纏人

「骨灰級總統」中風還想選第5任　阿爾及利亞50萬人爆氣示威

結婚前夕目睹愛人癌逝病床　她冥婚後騎車自撞與丈夫暖遇

謝金燕逼問潘瑋柏：女友是空姐？　失控脫稿五月天.林俊傑.羅志祥全躺槍！

小S 阿雅20年姐妹情絕裂　大摔椅子....全場嚇傻

韓國瑜遲到40分鐘又致詞很久　婦嗆「看電影好嗎」尷尬說抱歉

暖爸出差整個月留注音文紙條　「爸寶」兒子一看抱頭飆淚

暖陪愛紗回日本「看她開心就幸福」　粉絲一看噴淚...是懷秋！

嬰兒噎奶嘴唇發黑奔警局求助！ 警急送醫15分車程5分鐘到達

她懷孕40週肚爆痛快生了　婆婆卻不准「時辰未到會剋夫」！

賈乃亮吐心聲：我不需要安慰　除了女兒「沒什麼好懷念」

獨家影片／江倩齡駕車撞樹爆頭慘死！　「最後在台身影曝光」惹淚崩

高中生對峙原住民被帶風向　將提告CNN求償77億…律師：很惡毒

聯合國：北韓駭進加密貨幣交易所「至少5次」　盜取176億

獲39間大學錄取「獎學金達5千萬」！　17歲女學霸：好驚訝

嫌開贓車拒捕！美警趴引擎蓋「7秒狂開15槍」近距離擊斃　網怒：謀殺

確信2歲兒是「惡魔之子」！父河邊拋棄他致死　回家愜意過生活

哥倫比亞飛機墜毀機上12人全罹難　濃厚黑煙中找到殘骸

槍手步槍掃射墨西哥夜店釀15死、4傷　檢方：與燃料竊盜集團有關

川普推特語錄／巡邏隊在邊境逮到超爆多人　牆蓋起來會很有用！

女醫師大玩2次太激烈！小鮮肉被「榨乾」崩潰：她像海星一樣纏人

「骨灰級總統」中風還想選第5任　阿爾及利亞50萬人爆氣示威

馬英九提6項能源現況：蔡政府把頭埋在沙裡　 不願面對事實與民意

謝淑薇榮獲WTA二月最佳突破　今年前2個月連續獲獎

高中生對峙原住民被帶風向　將提告CNN求償77億…律師：很惡毒

不派韓國瑜選2020　胡幼偉：人類會出現選舉史上最大笑話

中職／中信兄弟公布調薪　盜壘王王威晨加10萬

惡搞爸戴頭套扮「汪星人」　柯基嚇到精神出走：賣鬧喔

日內瓦車展／破風770匹　藍寶堅尼Aventador SVJ敞篷版千萬現身

花蓮警局長李西河親自帶隊　90員警一起現身KTV強勢臨檢

把衣服穿好，免得被性侵？別再檢討受害者了

拿數據說話！　大學甄選入學管道「弱勢生比較有機會」

吃飯還要防守同伴突襲 網笑翻：從小就知道架拐子

國際熱門新聞

女醫師大玩2次太激烈！小鮮肉被..

日高速船撞海洋生物　87人輕重..

7秒開15槍！美警近距離擊斃贓..

國民小老婆露白皙辣腿　男粉暴動..

巨蟒從天花板掉落　長7公尺嚇壞

50萬平民上街　抗議總統選第5..

確信男嬰是惡魔之子　狠父拋棄他

牧師秀「水上行走」...慘遭3..

罹癌阿伯服大麻油2個月　腫瘤縮..

19歲「南半球女神」比基尼照辣..

男童破傷風住院57天　帳單25..

獲39間大學錄取！17歲女：好..

家門前有遊民睡覺　近看竟是獨子..

孕妻慘遭凌辱！丈夫怒分屍性侵犯

更多熱門

相關新聞

男遊峇里島遇車禍　醫療費達93萬

出外旅遊一定要小心！紐西蘭一名42歲男子科基奇（Steve Kokich）近期至印尼旅遊勝地峇里島渡假時，在騎車時途中不幸遭到車輛撞飛，原以為自此要背上高達4.3萬澳幣（約新台幣93萬元）的醫療費用。幸運的是，他突然想到母親曾致電記得保旅遊平安險，今日才能省下一大筆醫療費用。

警方拂曉出擊　查獲5件8人到案

中壢警方威力掃蕩　查獲6件11人

雪梨大學「觀光客」爆增

飛機急速下墜4000m　乘客仍守秩序

讀者迴響

發燒話題

王金平 鄧紫棋 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 勝利染毒 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 王令麟 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 王令麟 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 王令麟 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王令麟 邵庭 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

空等2hrs觀眾喊退票！鄧紫棋揭延遲內幕

怎麼說走就走...女兒上吊死在浴室　老父破門抱屍哭斷腸

女醫師大玩2次太激烈！小鮮肉被榨乾崩潰

移工推爺爺散步…把他腳趾磨爛孫氣炸

能駕馭「愛生氣女孩」星座男Top4！

選手被淘汰怒了　蕭敬騰反問讓她沉默

女擠爆膿包痛炸！男友開「交疊大絕」

鄧紫棋90度鞠躬道歉！演唱會延遲2hrs

北北基12縣市大雨特報　冷氣團接力探13度

宋智孝剪成及肩激短髮！美出新高度

女人才懂！月經沒來買魔法棒秒噴血

媽買親子車廂票被霸占　台鐵車長18字羞辱她嚇呆

找到黑色烏魚子　他順手丟媽氣炸

日高速船撞海洋生物　87人輕重傷

全台雨狂下「週日最濕」！氣象局：後面還有

更多

最夯影音

更多

結婚前夕目睹愛人癌逝病床　她冥婚後騎車自撞與丈夫暖遇

謝金燕逼問潘瑋柏：女友是空姐？　失控脫稿五月天.林俊傑.羅志祥全躺槍！

小S 阿雅20年姐妹情絕裂　大摔椅子....全場嚇傻

韓國瑜遲到40分鐘又致詞很久　婦嗆「看電影好嗎」尷尬說抱歉

暖爸出差整個月留注音文紙條　「爸寶」兒子一看抱頭飆淚

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面