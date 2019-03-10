確信2歲兒是「惡魔之子」！父河邊拋棄他致死　回家愜意過生活

▲邦德。（圖／翻攝自推特）



國際中心／綜合報導

澳洲51歲的男子辛普森（Shane Arthur Simpson）2007年將自己2歲大的兒子拋棄在河邊，他堅信認定孩子是「惡魔之子」，照顧時經常不換尿布，還會對著幼兒大罵髒話，他日前被判處12年徒刑。邦德（Baden Bond）的屍體至今依舊下落不明，法院認為，他可能遭到父親毒手而淹死。

邦德出生時體內被驗出含有冰毒，他生前一直不受到父母的喜愛。檢方發現，邦德的房間裡充滿著尿液與糞便的味道，孩子的尿布可能多次都沒更換，他最後被爸爸丟在洛根河（Logan River）附近，因為父親厭倦照顧幼兒。

事實上，辛普森的精神狀況並不穩定，他被發現對毒品長期上癮，尤其在2007年特別強烈，也是他拋棄兒子的時刻。法官表示，這次案件代表著極端的疏忽，孩子遭到無情拋棄，辛普森之後也沒有回到地點確認邦德的安危，反而就此回家，繼續過著自己的生活。

法官說明，辛普森早有預謀遺棄孩子，而且還不願把邦德放在比較安全的地方如醫院、學校、街道等，起碼兒子可能可以被路人發現，藉此獲得更好的生存機會，孩子在生命的最後時刻一定充滿著恐懼。

辛普森因過失殺人罪被判處12年徒刑；男孩的母親則被判處3年徒刑。這對夫妻還曾欺騙警方，聲稱邦德在親戚家受到照顧，試圖抹滅拋棄孩子的證據，辛普森2016年更是口氣惡劣，他說，「我把他送給了某個人，這不關你的事，我不必告訴你。」

辛普森後來向警方坦承他拋棄了孩子，來到公園時，他給邦德一個擁抱，輕拍著兒子的頭並說「對不起」。他提到，自己真的厭倦照顧邦德，希望有別人可以接手，「我只是把他丟在那邊，接著開車離開，也沒看後照鏡。」