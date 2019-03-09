小三偷情和解後又搞曖昧　「我抱你也射不出來」判賠300萬

▲苗栗宋姓男與越南籍阮姓女搞婚外情，被宋妻抓到，原先以30萬元和解，未料2人又違約再度偷情，連帶賠償3百萬元。（示意圖與本案無關／取自免費圖庫pakutaso）

苗栗宋男與越南籍阮姓女搞婚外情被宋妻抓到，以30萬元和解，且約定2人日後若再見面或有其他接觸，經查證屬實須連帶賠償3百萬元，不料宋妻發現事後2人持續搞曖昧，並錄下其曖昧等對話內容，「我抱你也射不出來」、「幫我弄一下」，向2人求償3百萬元，法官認定2人違反和解書約定判賠3百萬元。

宋男與阮女2018年5月在苗栗某汽車旅館通姦，被宋妻查獲以30萬元和解，並約定雙方不能再見面往來，否則須連帶賠償3百萬元，豈料宋妻仍查獲2人持續交往，身心受打擊相當痛苦，依和解書內容提起訴訟，主張宋男與阮女應連帶賠償3百萬元。

判決指出，法院審理時宋男未出席，且阮女否認事後繼續與宋男見面，聲稱自己雖於和解書上簽字，但當時她剛來台灣，語言不通國字更看不懂，指說宋妻及其友人叫她在和解書上簽名，她就簽下去；法官調查認為，和解書中有提到內容經宋男確認無誤後，阮女簽名並蓋指印，因此足以認定當時阮女明確知道該和解書之內容約定。

宋妻錄製宋男與阮女7月至10月間的對話，內容不斷顯露2人的曖昧行為，「你不要摸我這裡，你現在不能用還摸」、「幫老公解決一下」、「怕你走不動，要不要揹你」、「我抱你也射不出來，對不對」等對話，其中還討論到30萬元和解金的問題；對此，法官認為2人簽和解書後仍持續電話聯繫，也有實際見面，違反和解書約定，判宋男與阮女賠償宋妻3百萬元。