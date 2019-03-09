二次酒駕被開9萬並吊照　法官傳喚與警察當庭對質…他嬴了

▲警稱陳男酒駕被吊照罰9萬，陳男不服提行政訴訟，勝訴。（圖／示意圖，ETtoday資料照，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣一名陳男在2018年6月間收到桃園市政府交通事件裁決處的裁決書，說他在5年內已經第2次酒駕，因此裁罰9萬元吊銷駕照，3年內不得重新考照，並應參加道路交通安全講習，陳男事發當時在家睡覺，對於被開罰感到不可思議，打行政訴訟，法官以舉發單簽名經鑑定不是陳的筆跡，判陳男勝訴，撤銷處分。

判決書指出，陳男在2018年6 月間接到桃園市交通事件裁決處的掛號郵件，指他2014年8月14日凌晨1時，騎機車行經中壢區中美路二段時，被中壢分局中福派出所警員攔查酒測值0.18，超過0.15的酒駕標準。因他在5年內第2次被取締酒駕，依規定裁罰9萬元，吊銷駕照，3年內不得重新考照，並應參加道路交通安全講習。

陳男在2018年7月向彰化地院提出行政訴訟，法官傳喚舉發的桃園警員到庭作證，警員向法官稱「當晚取締酒駕完全依照規定，也有核對身分證才舉發開單，但因時間隔很久了，當時現場酒測的錄影資料都已刪除」，而陳男則稱「身分證遺失，當晚在家睡覺，應有人冒用我的身分證」。

法官要求陳男當庭簽名，連同他在上班公司的生產日報表、檢查紀錄表、考勤表和電信申請資料上的簽名，及陳男在警方的酒測單、交通違規舉發單簽名，都送請法務部調查局鑑定。近日鑑定報告出爐「研判應非出於同一人手筆」，法官採信陳男主張身分證被冒用的說法，判陳男勝訴，撤銷處分。

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