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前10名私立高中職學生數曝光！這所只剩1人　教團建議董事會這樣做

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▲▼ 北市高中職博覽會今登場。（圖／台北市教育局提供）

▲受少子化影響，台北市高中職博覽會上可以看見不少學校全力招生。（圖／台北市教育局提供）

記者許展溢／台北報導

教育部統計107年全國高中職學生數，前10名高中職曝光，大部分私校人數繼續減少，全國高級中等學校教育產業工會理事長高孟琳認為，學生數是公開秘密，要查都查的到，公、私校長期受少子化衝擊，也不用刻意去強調，建議私校應設招生專責單位，減少招生壓力。

根據資料顯示，學生最多的是高雄中山工商，約9500人，其次桃園啟英高中約7100多人，及桃園新興高中約6300人，但3校學生數也都比上學年略減，接著為台中新民高中約5927人、台中僑泰高中約5891人、桃園市治平高中約5745人、台北市育達高職 約5739人、桃園市育達高中約5721人、高雄市樹德家商約5361人，和新竹市光復高中約4823人。

請繼續往下閱讀...

資料指出，台北市私校受少子化衝擊最嚴重，以育達高職來看，5739人是基北地區最多的學校，但人數同樣比上學年減了近1100人，而已停招的中興中學只剩40幾人、立人高中只剩1人。 新北市部分則以莊敬高職4774人最多。

▲▼ 北市高中職博覽會今登場。（圖／台北市教育局提供）

▲高孟琳說，部分私校都已朝「精緻化」發展。（圖／台北市教育局提供）

高孟琳說，受少子化影響，現在國小1個班20幾人、國中30幾人，不管公、私高中職的人數長期都是一直在減少，以公校高中職來看，人數已下降到1個班剩35、36人，普通高中降到1個班38人，這也讓部分私校朝「精緻化」發展，沒必要刻意去強調學生數，這對後段班的私校壓力會很大。

高孟琳認為，學生數往下降，反而可以讓教育政策改變，如老師就可以專心的把學生照顧好，只是部分私校會要求老師身上要扛「招生壓力」，若達不到學校設的成績，可能就要面臨被資遣或沒有年終獎金可領的狀況。高孟琳表示，老師專業本來就不是招生，是要將學生教好，如此做法完全是釜底抽薪。

高孟琳指出，公立大學都有設招生辦公室，高中職私校董事會應仿效，另外成立專責招生辦公室，聘具有行銷、企劃相關人才1至2個，對外負責招生業務，這樣就不用把招生名額分配給每一位老師，老師才能減少壓力，沒有負擔的教好學生，同時提升全校整體效率。

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關鍵字：私校,高中職,教育部,招生,少子化,全國高級中等學校教育產業工會,高孟琳

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