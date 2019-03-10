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藍綠退散政客滾蛋！憤怒男蛋洗謝龍介總部　加碼噴漆郭國文總部

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記者林悅／台南報導

台南市議員林志展服務處及立委候選人郭國文競選總部，分別於3月10日凌晨遭人噴紅漆及丟擲雞蛋，在謝龍介造勢場丟雞蛋的32歲蔡姓男子，凌晨2時30分許，向台南市善化分局投案，坦承係為呼籲終止政黨惡鬥，厭惡經濟停滯不前，才會噴寫「藍綠退散，政客滾蛋」、「灰色起義，藍綠退散」等字眼。

▲在謝龍介造勢場丟雞蛋的歲蔡姓男子，凌晨再前往市議員林志展服務處及立委候選人郭國文競選總部噴紅漆及丟擲雞蛋，犯後自行投案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲在謝龍介造勢場丟雞蛋的歲蔡姓男子，10日凌晨再前往市議員林志展服務處及立委候選人郭國文競選總部噴紅漆及丟擲雞蛋，犯後自行投案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲在謝龍介造勢場丟雞蛋的歲蔡姓男子，凌晨再前往市議員林志展服務處及立委候選人郭國文競選總部噴紅漆及丟擲雞蛋，犯後自行投案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方指出，嫌疑人蔡姓男子於10日凌晨1時35分，以預藏之雞蛋及鐵樂士噴漆，至善化區中山路26林志展議員服務處大門丟擲雞蛋及在鐵門上噴寫「藍綠退散，政客滾蛋」等文字，再於凌晨2時許前往善化區中正路188巷郭國文候選競選總部，以同樣手法，分別持雞蛋丟擲大門及在大門上噴寫「灰色起義，藍綠退散」等文字。

▲在謝龍介造勢場丟雞蛋的歲蔡姓男子，凌晨再前往市議員林志展服務處及立委候選人郭國文競選總部噴紅漆及丟擲雞蛋，犯後自行投案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡嫌向警方坦承係為呼籲終止政黨惡鬥、團結臺灣人民、勞資雙方共和、厭惡經濟停滯不前，才會前往政治人物服務處噴寫「藍綠退散，政客滾蛋」、「灰色起義，藍綠退散」等字眼，目的是要使讓藍綠候選人無法當選，讓藍綠無法再執政。警方查出，蔡嫌亦於3月9日下午，至立委候選人謝龍介造勢場合丟擲雞蛋。

善化分局指出，林志展議員及立委候選人郭國文雖不提出毀損告訴，惟蔡民因個人意識形態問題，多次於選舉期間前往造勢場合、競選總部、議員服務處，進行丟擲雞蛋及噴漆動作，意圖使人當選或不當選致影響選舉公平性，善化分局仍依選舉罷免法104條，意圖使候選人當選或不當選，移請台南地檢署續行偵辦。檢方訊後3萬元交保。

善化分局特別呼籲，民眾要理性自制，為維護選舉公平正義，分局會持續加強轄內立委競選總部巡簽守望勤務，對於選舉暴力事件，主動聯繫地檢署檢察官針對違法民眾全力追緝，希望能積極杜絕不法勢力的介入，杜絕暴力衝突事件的發生。

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關鍵字：藍綠退散,政客滾蛋,林志展,郭國文,噴漆,蛋洗

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