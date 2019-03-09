台南站台立委補選人郭國文　賴清德：民進黨要爭一口氣

▲前行政院長賴清德呼籲民進黨爭一口氣，相挺郭國文勝選。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市立委補選選情白熱化，3月9日前行政院長賴清德，偕同民進黨提名候選人郭國文以及蔡蘇秋金議員與多位地方里長及社團幹部，到西港慶安宮及市場祈福拜票。

賴清德強調，「民進黨只剩一口氣」，如果316立委補選這一戰，沒有辦法集中力量，讓民進黨當選，我們過去堅守的台灣主體、民主價值與台南發展會很危險，並向鄉親懇請，疼惜台灣，全力相挺郭國文。





已經是連續多日的偕同拜票行程，鄉親看到賴清德及郭國文等人出現在西港市場口，爭相握手的人潮頓時擠滿市場口，凍蒜聲此起彼落。

賴清德拿起麥克風說著，民進黨只剩一口氣，不要讓民進黨再趴下去，不然以前的改革與進步要退回原點，連我們一路堅持的台灣價值與民主發展，都怕消失不見。賴清德懇請所有選民讓他拜託，集中選票讓民進黨提名的郭國文順利當選，接續守護台南發展與民主價值，也獲得現場廣大鄉親朋友熱烈回應，紛紛相續握手、拍照，並贈送蒜頭、鳳梨及火鶴花，預祝郭國文當選、越來越好（火鶴花台語諧音）。

賴清德並稱讚郭國文是個認真踏實的人，並且是生長在農家，自小就最了解農民的辛苦與最清楚農民的需要，加上擔任過兩屆市議員又有地方及中央的行政歷練，因此當選立委後，不只會為農、漁民爭取福利，更會照顧台南各行各業的工商發展，是這個選區最好的人才，請大家為台南爭一口氣，一定要讓郭國文當選。

