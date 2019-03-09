王浩宇猛攻韓國瑜　李正皓一點解析：壯烈犧牲被當「自己人」

▲桃園市議員王浩宇。（圖／資料照）

政治中心／綜合報導

桃園市議員王浩宇因指高雄市長韓國瑜擔任北農總經理時期天天喝酒，引發討論。國民黨草協聯盟發起人李正皓認為，王浩宇猛咬韓國瑜，就是為了替民進黨立戰功，希望爭取民進黨在桃園市立法委員第三選區（中壢）的禮讓，儘管行為看似是無腦的自殺式抹黑攻擊，但確實獲得許多深綠支持者的讚賞，「經過這次的壯烈犧牲，肯定已經當成『自己人』」。

李正皓在臉書上說，王浩宇為了參選中壢的立法委員佈局已久，但中壢的選民結構藍大於綠，身為綠黨的王浩宇需要民進黨在該區的禮讓，代表泛綠勢力與國民黨的候選人進行對決，所以這幾年非常努力獲得民進黨的認同。

李正皓指出，眼見民進黨即將進入個區域立委提名討論，王浩宇開始急了，「寧願冒著信用破產的風險也要公開抹黑韓國瑜天天喝酒」，經過這次的壯烈犧牲後，被深綠的人當成「自己人」，未來在操作禮讓時，民進黨內部的阻力也會降到最低

李正皓認為，王浩宇可能沒想到，就算民進黨選擇禮讓，決定權還是在選民身上，選民怎會支持一個信用破產、只會抹黑別人的候選人？「最可能的結果是王浩宇雖然討了深綠支持者的歡心，但卻讓中立甚至是淺綠的朋友看不起，最終的結果就是支持度變更低、選情更艱難，僅此而已。」