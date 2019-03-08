響應婦女節支持女性創業　Facebook擴大與Girls in Tech合作

▲ Facebook台灣及香港總經理余怡慧。（圖／記者樓菀玲攝）



記者樓菀玲／台北報導

響應一年一度國際婦女節，Facebook公布最新的《Future of Business Report》調查結果，這份針對全球中小型企業的調查，是有史以來涵蓋區域最廣的調查之一，調查發現，資金仍是女性創業時面臨的最大挑戰。

在台灣，有四分之一的女性創業家使用個人積蓄作為創業資金，有不到四分之一的女性創業者表示目前透過銀行貸款或信貸額度獲得資金協助。為了幫助女性克服創業資金困境，Facebook將與Girls in Tech合作，提供亞太區女性創業者籌措創業資金的管道及機會。

女性持續為全球經濟帶來極大的影響力，在此份報告調查的95個國家中，近四成（39%）受訪者為Facebook平台上小型企業的女性領導者或管理者，其中超過八成由女性主導的小型企業表示社群媒體對於事業發展有所助益。在台灣，超過四分之三的女性創業者反映社群媒體對她們的事業有所幫助，比例甚至超過男性創業者。

Facebook台灣及香港總經理余怡慧表示：「Facebook透過慶祝女性在平台上所獲得的社會、經濟、文化及政治成就來響應國際婦女節，我們對於全球女性能利用Facebook為社會及經濟帶來影響深感榮幸。然而，即便社群媒體對女性創業有正面的影響，《Future of Business Report》調查結果仍顯示，女性創業者在籌措創業資金時仍面臨重重障礙。期待透過Facebook與Girl in Tech的合作，協助更多台灣女性順利取得創業資金。」

為期一年的合作包含一系列以資金為主的計畫，將於台灣、澳洲、新加坡、印尼及韓國推出 Startup Breakthroughs Bootcamp，這是為期3至5天的活動，專為女性創業家或有志成為企業家的女性所設計，由企業家傳授實務領導力及商務訓練課程。此計畫由加利福尼亞大學柏克萊分校的教授開發，教導創業者如何發展事業並拓展市場。

其他還有 #StartHerSuccess ，目標是透過一系列的活動，將女性企業家（及事業夥伴）與發展事業所需的人力和資源連結在一起，建立一個更加平等的創業生態圈。

Girls in Tech的創辦人兼執行長Adriana Gascoigne表示：「自2012年起，女性創業者所募集的創業資金僅佔所有創業資金的3%，我們對於Girls in Tech洞察全球女性創業者人數上升的趨勢感到自豪。正因為Facebook和其他組織都承諾縮小女性企業家的差距，藉由Startup Breakthroughs Bootcamp和其他教育及社群計畫，我們正朝著更平等的未來邁進。」

Facebook透過推動#SheMeansBusiness支持女性創業及女性經濟自主權，與Girls in Tech的合作是擴大支持的其中一部分。Facebook自2016年推出#SheMeansBusiness，迄今已在亞太地區協助超過130,000名女性。

Facebook #SheMeansBusiness在台灣已培訓超過千位的女性創業者。透過一系列講座、線上課程與資源，提升女性創業者的數位行銷知識與專業技能。擔任 #SheMeansBusiness課程講師的食藝餐飲有限公司執行長鄭惠如表示：「Facebook #SheMeansBusiness提供一個機會讓台灣女性創業者能分享意見並相互鼓勵，是女性在創業路上很強大的支持。在這裡不僅能學習行銷所需的技能，更可以建立人脈拓展事業，幫助女性實現創業的夢想，創造無限可能。」