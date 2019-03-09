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2019國際蘭展　高雄農改場「狐狸尾蝶蘭」香姿具一身

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▲▼高雄農改場「狐狸尾蝶蘭 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲高雄區農改場狐狸尾蝶蘭「香水女孩」。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

高雄區農業改良場育成的屬間雜交新奇蘭花，參加國際三大蘭展之一的「2019臺灣國際蘭展」蘭花個體競賽，獲大會評審青睞，其中3株狐狸尾蝶蘭因香氣濃郁、花姿優美，獲頒其他蘭屬第一獎1座、銀牌獎1座及第三獎2座，表現傑出。

▲▼高雄農改場「狐狸尾蝶蘭 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼狐狸尾蝶蘭「香水芭蕾」與狐狸尾蝶蘭「香水舞者」。

▲▼高雄農改場「狐狸尾蝶蘭 。（圖／記者陳崑福翻攝）

高雄場戴順發場長表示，蝴蝶蘭為台灣外銷旗艦農產品，為確保臺灣蝴蝶蘭品種優勢的產業發展關鍵競爭力，近年來高雄場成功開發了蝴蝶蘭屬與其它蘭屬雜交與胚拯救技術，克服育種障礙創造出許多不同花形、花色與香氣的新奇蘭花。

農改場說，目前已育成了近70個新品種，有「橘色女孩」、「香水天使」、「香水美人」、「高雄魔術」等，在近年各項蘭展中博得評審青睞屢屢獲獎。

2019臺灣國際蘭展聚集了國內外上千株美麗綻放蘭花，互別苗頭，商號爭相當激烈。高雄場蘭花團隊特別選出蝴蝶蘭及屬間雜交的新奇蘭花參賽，經由國際蘭展近180位海內外專業評審團隊評選，其中香水系列的狐狸尾蝶蘭「香水舞者」，為黃底紅斑的蝴蝶蘭與香味濃郁的狐狸尾蘭所雜交的後代，花瓣圓整、花朵數多，且具迷人香味、生長健壯，整體比例呈現豐滿茂盛之美，獲頒其他蘭屬第一獎及銀牌獎(AM)等殊榮。

而白花的狐狸尾蝶蘭「香水女孩」及黃底紅斑的「香水芭蕾」，因花色對比強烈、姿態優美、香味四射亦獲頒其他蘭屬第三獎，共有3株獲頒4個獎項。

戴順發指出， 2019臺灣國際蘭展即日起至11日在臺灣蘭花生物科技園區登場，高雄場新奇蘭花品種分別在「競賽館」的蝴蝶蘭屬、其他蘭屬與新花組展出，民眾可把握機會參與這場蘭花饗宴，體驗蘭花之美。

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關鍵字：高雄區改良場,國際蘭展,狐狸尾蝶蘭

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