地上有錢別亂撿！撿2千吐5千　衰女破財又吃官司

▲警方循線找到李女，李女見自已撿錢的身影被清楚拍下，無法狡辯，只好將2千元交給警察；同時警方也依侵佔罪嫌法辦李女。（示意圖／資料照／記者陳俊宏攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名女子在逛商場時見到地上有2張千元鈔，趁四下無人之際將之占為己有。警方循監視器找到她，女子雖將2張千元鈔交返並賠償5千元給失主，但仍遭警方以侵占罪嫌法辦。法官認為，女子已盡力修復犯罪所造成的損害，情輕法重，且情節輕微，顯可憫恕，依刑法59條減輕其刑，再依刑法第61條規定判處免刑，期勉被告經此教訓後，能深切惕勵，再勿重蹈覆轍。

49歲的李姓女子2018年晚間在一家文具商場逛街，結果眼一撇發現地上有2張千元大鈔，李女見四下無人竊喜的彎腰撿錢，將2張千元鈔放進口袋，以為神不知鬼不覺，離開商場。

在商場掉錢的李男，慌張回到商場找遺失的2千元，並請商場調閱監視器，查看錢被誰拿走，發現正是李女將千元鈔撿走，因而報警抓人。

警方循線找到李女，李女見自已撿錢的身影被清楚拍下，無法狡辯，只好將2千元交給警察；同時警方也依侵佔罪嫌法辦李女。

李女向法官坦承犯行，同時再賠償失主5千元，終於獲得諒解。法官審酌李女素行良好，明知撿到2千元是他人遺失的物品，卻不思發揮公德心送請警局招領，反圖一己私利，侵占入己，顯然欠缺尊重他人財產權觀念，實在有不該，考量她犯後態度良好，且侵佔金額不多，也已將2千還給李男，還賠償對方5千元，獲得諒解。

法官認為，李女已盡力修復犯罪所造成的損害，僅一時失慮犯罪，但是本案是情輕法重，且情節輕微，顯可憫恕，依刑法59條減輕其刑，仍嫌過重，因此再依刑法第61條規定判處免刑，期勉被告經此教訓後，能深切惕勵，再勿重蹈覆轍。