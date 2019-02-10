彩券行掉「萬元紅包」被小朋友撿走　女大生PO網找家長

記者陳凱力／新竹報導

過年期間全民瘋彩券，全台各地的投注站可說是生意好得不得了，尤其是觀光景點的投注站幾乎都擠滿了人，新竹一名李小姐卻表示，自己在投注站買彩券時掉了一包一萬元的紅包被撿走，她也上網求救，請網友們幫忙，希望撿到紅包孩子的父母能夠看見，把紅包還給她。

▲女大生在彩券行掉了紅包被撿走，她上網求助希望撿到紅包小朋友的家長能夠把紅包還給她。（圖／記者陳凱力翻攝）



李小姐在網路上表示，2月7日晚上8點40分左右，她在新竹市城隍廟的投注站遺失了一包一萬元的紅包，李小姐更表示，紅包是被一位身穿羽絨藍色背心的小男孩撿走，而這包被撿走的紅包內還包了一萬元的現金，李小姐調出彩券行的監視器畫面，也到附近派出所報案，還備註小男孩與家人的衣著特徵，就希望能有找回一萬元的紅包。

▲李小姐說，這位頭戴鴨舌帽的小男孩就是撿走她紅包的人。（圖／記者陳凱力翻攝）



20歲的李小姐目前還是大學生，她說，這一萬元的紅包是今年收到的壓歲錢，熱騰騰的，都還沒開始花就不見了，雖然是她的零用錢，不是什麼要繳學費的「苦情」紅包，但是對她來說還是很重要，希望小朋友的家長發現後能夠還給她。而新竹市北門派出所也表示，已受理報案，當時監視器也確有拍到1名小朋友撿到紅包往外走的畫面，目前警方已著手調閱附近路口監視器，並釐清相關案情。

律師錢炳村表示，如果拾獲遺失物，私自占為己有的話會有刑責，刑責雖然不重，法律效果是罰金或易服勞役，一旦遭到有罪判決確定，恐會留下前科，尤其現在科技如此發達，要追查遺失物的下落也不是不可能，因此不可不慎。由於侵佔遺失物是屬輕罪，是非告訴乃論之罪，不需要被害人提出告訴，檢方也可以主動偵辦，而當被害人提出告訴，即無法再撤回告訴。若涉嫌拿走紅包的人未滿14歲，雖刑事上不罰，但民事上小朋友的法定代理人要連帶負損害賠償責任。

▲女大生公布撿到紅包小男孩的家人，希望能找回紅包。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）