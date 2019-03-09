曾吃罰單！醉男使「金剛腿」狂踹紅線違停車…隔日跛腳移送

▲醉男踹完違停車後腳受傷，隔天狼狽跛腳移送。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市板橋區一名郭姓男子因為日前停車在住家旁紅線，卻被檢舉吃上罰單，讓他氣得牙癢癢也不敢再停，不料就在8日晚間他酒醉返家時，發現一輛自小客車違停在紅線上，他氣得拿起花盆砸向住戶大門，也手腳並用猛踹車，甚至踹到自己腳都受傷，員警獲報趕抵隨即將他逮捕，移送時郭男戴上手銬走路一跛一跛，不見前一晚的囂張姿態。

一名住在板橋區大觀路三段巷內的女子當晚9時許目擊整起經過，他將影片PO網並指稱聽到郭男在樓下大吼大叫，探頭一看才發現他不斷責罵1樓的鄰長，甚至敲打他們家的大門責問「那台車是誰的？」女子下樓查看，才發現花盆全都被砸碎，並不斷聽到他罵違停，甚至飆出三字經，而因為郭男喝得醉茫茫嘔吐，他的老婆拿著水管不斷在旁清洗嘔吐物，對丈夫的失控行為未及時制止，後續警方獲報隨即將他壓制帶回。

▼醉男使出金剛腿狂踹違停車輛，老婆在旁勸阻也沒用。（圖／翻攝自爆料公社）



警方調查，這名46歲的郭姓男子曾遭檢舉違規停車，當晚喝了酒後步行到巷口，發現一輛自小客車違停在紅線上，於是他心生不滿就拿起一旁的花盆砸向住戶大門，並用手、腳損毀車輛的保險桿及車燈與擋風玻璃、雨刷孔，警方獲報隨即到場將他逮捕，他供稱是因為看不慣這輛車經常違停在這檔住出路才會犯案。

郭男因為酒後踹車沒控制力道，連自己腳都受傷，隔一天移送時一跛一跛，面對媒體提問一句話都不說，由於車主對於自己愛車無端被破壞也感到憤怒，對男子提出毀損罪告訴，警方訊後將他移送地檢署偵辦。

▼違停車輛保險桿、車燈及擋風玻璃等處都有毀損。（圖／記者陳豐德翻攝）

【更多新聞】



►清槍射出1子彈！員警「嚇傻懷疑人生」3分鐘影外流 高雄警局長震怒



►滿載瓦斯瓶小貨車打滑翻車 大小鋼瓶掉滿地險釀災

►影／停車場變保齡球道！雨夜失控連撞3車 小鴨驚險進溝卡空中