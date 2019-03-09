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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

黑車違停「直接插進回收場」員工氣炸　秒搬「垃圾海」包圍給教訓

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▲違停被垃圾包圍。（圖／梨視頻）

大陸中心／綜合報導

遇到違停是不是令人感到困擾呢？大陸某垃圾場門口被一輛違停轎車堵住，清潔人員便展開「報復」行動，讓違停車輛「成為一部分」。浙江義烏某垃圾轉運站5日被一輛違停車輛堵住垃圾車出口，垃圾車無法正常進出。清潔人員怕無法完成當天業務，只好把垃圾倒在門口「包圍車輛」，因為「只能倒在那裡啊」。

▼違停被垃圾包圍。（圖／梨視頻）

▲▼違停被垃圾包圍。（圖／梨視頻）

據了解，該輛黑色轎車違停在轉運站門口，妨礙垃圾車進出，且一停就是整晚。清潔人員聯繫不到車主，在時間的壓力下，只好採取「報復」行動。

只見畫面中布滿垃圾，黑色轎車被清潔人員的「傑作」團團包圍，成為名符其實的「垃圾車」。工作人員表示，「晚上就有一輛私家車，停在轉運站門口，把垃圾車的出口堵掉了，垃圾運不出去，隔天一早清潔人員要運垃圾進來，真的沒辦法，只能倒在那邊。」

▼違停被垃圾包圍。（圖／梨視頻）

▲▼違停被垃圾包圍。（圖／梨視頻）

工作人員說，直到6日早上8點，車主過來開車，事件才落幕「這輛車不是本地車，在義烏車管處沒有登記，執法局在找這輛車的車主，他剛好要過來開車，我們才清一個口子讓他出去，車體沒有損壞。」

▼違停被垃圾包圍。（圖／梨視頻）

▲▼違停被垃圾包圍。（圖／梨視頻）

他說明，轉運站門口有劃黃色網狀格，屬於禁止停車的地段，「我們那個門口是有畫黃色網格的，是不能停的，車主解釋晚上到，並坦承錯誤，接受執法大隊的處罰。」

▼車主違停處有畫黃色網格線。（圖／梨視頻）

▲▼違停被垃圾包圍。（圖／梨視頻）

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關鍵字：違停,垃圾車,垃圾場

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